Это было супер! Детдомовец из Эстонии поразил судей российского телешоу невероятным тембром (видео)

Международный вокальный конкурс "Ты - супер!" для талантливых детей, не имеющих родителей, проводится российской телекомпанией НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik.

Игорь исполнил песню «Часы» Димы Билана и прошел во второй тур.

Напомним, Игорь учится в профтехучилище по специальности отделочник. В свободное время любит рисовать, писать стихи, проводить время с друзьями и кататься на коньках. Но самое любимое занятие - конечно, пение.

В Доме творчества он занимается с преподавателем по вокалу.

Мечта молодого человека - стать певцом.

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