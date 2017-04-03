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СМИ заполучили порнографическое видео с певицей Бритни Спирс

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Бритни Спирс и Сэм Асгари. | ФОТО: NJ / Scanpix

Откровенный ролик попал к сотрудникам издания Radar Online.

По данным западных таблоидов, американская поп-звезда Бритни Спирс сейчас находится в панике из-за того, что журналисты издания Radar Online заполучили крайне откровенное видео с ее участием, пишет TopNews.

По некоторым сведениям, Спирс в кадре сидит верхом на своем 23-летнем избраннике Сэме Асгари. В руке она держит сигарету, которая по идее может содержать наркотические вещества.

По информации источников из близкого окружения знаменитости, Бритни очень напугана утечкой видео. Ей очень стыдно за эти кадры, и она мечтает, чтобы ее фанаты никогда не увидели этот ролик.

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