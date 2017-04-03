Побывавшая в Эстонии стриптизерша: все хотели со мной сфотографироваться!

Ирине нравится выступать как на больших сценах, в ночных клубах, на ярмарках, так и на частных праздниках. Nelli Teataja удалось побеседовать с танцовщицей на фестивале эротики «Erots», который проходил в Риге в феврале. Ирина, тело которой украшает множество татуировок, выступала со своей коллегой. Вместе девушки представили посетителям фестиваля жаркий дуэт.

- Как давно ты занимаешься стриптизом и участвуешь в лесби-шоу?

- Стриптизом - уже восемь лет, работаю моделью начиная с 2008 года. А лесби-шоу – только здесь, на этом фестивале. Моя партнерша по шоу тоже из Финляндии.

- Почему выбрала именно эту профессию, почему тебе нравится раздеваться догола перед людьми?

- Мне вообще нравится выступать, и у меня подходящее для стриптиза тело. Эта работает дает много возможностей – например, танцевать в разных стилях. Могу выступать одна и сама планировать все шоу, а могу и с кем-то в тандеме. В стрип-шоу много различных тем и соответствующей одежды, нет никаких границ!

- Самое необычное место, в котором ты когда-либо выступала?

- Возможно, в Финляндии, Йоэнсуу. Это очень маленький город, публика была в восторге, после шоу все хотели сфотографироваться с нами!

- Выступала ли ты у нас, в Эстонии?

- Да, два раза: в тартуском ресторане и в Таллинне на частном празднике. В обоих случаях это был стриптиз догола, и чувствовалось, что публике понравилось. Даже гости ресторана подходили после шоу поблагодарить меня, и, сама я, конечно же, получила от этого всего только положительные эмоции!

- Как долго длится твое стандартное стриптиз-выступление и как выбираешь для него музыку?

- Шоу обычно длится десять минут. Часто выбираю сначала только музыку, а затем создаю само выступление.

- Какую музыку сама больше слушаешь, на каких концертах была?

- Мне нравится рок-музыка. Green Day, Foo Fighters, Rammstein, Volbeat. В Лондоне была на концерте Lady Gaga.

- На твоем теле так много цветных татуировок, что рябит в глазах. Почему такая красивая женщина почти вся в татуировках?

- Я художник, творческий человек. Кто-то рисует на стенах, а я ношу искусство на своем теле!

- Если не модель-стриптизерша, то в какой профессии ты себя могла бы представить?

- (Задумалась) Может, хотела бы стать работником службы охраны аэропорта. (Смеется) Это интересная работа...

- Не боишься столкнуться со всякими подлецами или, что еще хуже, с террористами?

- Боюсь, но... Все-таки верю, что на этой должности смогу больше помогать обычным людям.