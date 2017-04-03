Эта карта показывает наиболее употребляемое слово на страницах стран в Википедии… Эстония опять отличилась!

Интересно! Согласно разработанной карте, в Китае – это “династия”, в США – “война”, а в Австралии – “новый”. Данные слова чаще всего употребляются на страницах этих государств в Википедии.

theearthchild.co.za

Найти по одному слову на каждую страну помог частотный счетчик слов. Чтобы результат получился более чистым, предлоги и само название страны были исключены из параметров поиска.

Из самого забавного – это популярные слова для Северной и Южной Кореи. Для Северной Кореи это – “юг”, а для Южной – “север”. Явно, это отображение доминирующих тем внутри данных государств.

На страницах многих стран не удалось выбрать интересное слово. У нескольких островов наиболее употребляемое – “остров”. Во многих африканских государствах – это “Африка” или “президент”.

limon.ee

Эстонию, согласно данным разработчиков карты, характеризует слово "советский", в то время как наших соседей - Латвию и Литву - "балтийский".

Карту целиком можно посмотреть ЗДЕСЬ!