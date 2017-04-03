Актер «Маски-шоу» Сергей Олех умер от рака

Журналисты сообщают, что звезда находился в реанимации в Одессе. Близкие собирались транспортировать его на лечение в Киев, но этим планам было не суждено претвориться в жизнь.

Сообщается также, что Олех мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Последний год шоумен находился в крайне тяжелом состоянии, но все равно пытался преодолеть серьезный недуг.

«Он ушел… Полчаса назад. Мой друг, национальное достояние Одессы и Украины… Сорри, я не могу, я потом напишу... Спи спокойно, брат, люблю тебя», – сообщила накануне приятельница артиста Ирина Медушевская.

По словам друга шоумена Романа Процика, тот не жаловался на проблемы со здоровьем и сохранял позитивный настрой. «Он до последнего улыбался и до последнего держался. Ему было больно, но он участвовал в съемках, ему было больно, но он смеялся и смешил других. Спи спокойно, друг. Нам тебя будет очень не хватать. Вечная память!» – такими словами приятель артиста попрощался с ним.

К соболезнованиям Романа Процика присоединились другие знакомые Сергея Олеха. Они делятся воспоминаниями о звезде. «В каждом слове и взгляде и жесте – шутка, доброта и щедрость души. Наш Сергей Олех», – отмечает генеральный директор Первого городского телеканала Дмитрий Птяшко. В свою очередь, режиссер Сергей Пудич желает артисту покоиться с миром. «Ушел из жизни великий одессит, шикарный человек, юморист, любящий муж и отец… Мы тебя не забудем», – также добавил он.

О шоумене также высказался журналист Олег Кудрин. Он предложил друзьям почтить его память. «Он с 69-й школы. Был светлым, брызжущим энергией человеком. Насколько помню, заседания комитета комсомола адекватно ситуации превращал в «ржач» и клоунаду», – поделился Кудрин.

Поклонница звезды Маргарита Коробицына поделилась трогательным моментом из его жизни. Она искренне соболезнует семье Сергея Олеха и советует его близким держаться.

«Сейчас вспоминаю, как он сделал предложение своей возлюбленной на спектакле «Ехать надо». Боже, как это было трогательно! Весь зал долго и продолжительно аплодировал этой удивительной паре. Только настоящий романтик, светлый душой человек мог так объясниться в любви. Он сказал тогда: «Мечты сбываются…» – поведала женщина в «Фейсбуке».