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Звезда сериала «Мата Хари» учинила драку

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ФОТО: Скришот видео Youtube

Неприятный инцидент произошел в Музее камня в Санкт-Петербурге. Звезда фильма "Мата Хари" Ваина Джоканте получила в глаз от охранника за свои резкие слова, пишет Дни.ру.

В последний день пребывания в Санкт-Петербурге с главной героиней многосерийного фильма "Мата Хари" Ваиной Джоканте произошел неприятный инцидент. О нем журналистам рассказала ассистент режиссера Марина. "В последний день Ваина решила посетить в Музей камня. Пришла к закрытию, и ей попытались объяснить, что она не успеет ничего увидеть. Но она начала ругаться", – начала рассказ ассистент.

По словам Марины, Ваина обматерила не только людей, но и Россию. "Тот, может, и не знал слово "пипл", но "*** раша" понял, поэтому заехал ей по лицу. На следующий день актриса уезжала в темных очках. Но заявление в полицию писать не стала, видать, не хотела публичного скандала", – цитирует ассистента режиссера Eg.RU.

Ваина Джоканте. Фото: Scanpix/AFP

Режиссер картины с российской стороны Ольга Ряшина так прокомментировала драку Ваины Джоканте с охранником. "Замечу, что у Ваины непростой характер, она иногда слишком резкая, ревностно относится к своему личному пространству. Ваину сложно винить за инцидент в музее Санкт-Петербурга, когда ее ударил охранник. Ужасная история. На следующий день актриса улетела в США, поэтому мы успокаивали ее по телефону", – рассказала Ольга Ряшина.

Режиссер объяснила, почему на главную роль взяли не российскую, а зарубежную актрису. "Продюсеры хотели, чтобы на роль Маты Хари мы взяли европейскую актрису. Ваина Джоканте на кастинге хорошо танцевала и сумела передать трагедию отношений героини и ее дочери. Она продемонстрировала огромное рвение, чтобы получить эту роль", – отметила режиссер картины.

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