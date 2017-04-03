Больного Кузьмина срочно направили на обследование

Для того, чтобы поставить Владимиру Кузьмину точный диагноз, необходимо чтобы он сам пришел на обследование. Какие-то поверхностные выводы можно сделать по видеозаписям с концертов, однако при таком подходе всегда останется возможность допустить ошибку.

Пока можно предположить, что у Кузьмина – рассеянный склероз, при котором поражается центральная нервная система, или абсанс – кратковременные эпилептические припадки, а может быть, даже болезнь Паркинсона, считают врачи. Они настаивают, что Кузьмину следует срочно пройти обследование. Промедление в этом вопросе может грозить инвалидностью, уверены врачи.

"Нарушения точно есть и это видно. Нужно лечиться, все еще поправимо".

Повышенное внимание специалистов необходимо и потому, что иногда даже близкие люди могут не разглядеть страшных симптомов. Так, актриса Вера Сотникова, которая прожила с рокером семь лет в гражданском браке, в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ призналась, что никаких проблем не замечала.

"Это не рассеянность, это наоборот сосредоточенность совершенно на другом", – уверена актриса. Она добавила, что в ближайшее время планирует встретиться с музыкантом, чтобы передать ему фотографии, и пообещала внимательнее присмотреться к его состоянию.

Тем не менее, слова Аллы Пугачевой она сочла просто неудачной шуткой. "Она сказала это в шутку, чтобы обозначить такое состояние рассеянности", – уверена Вера Сотникова. Напомним, в эфире передачи "Сегодня вечером" на "Первом канале" певица рассказала, что Владимир Кузьмин страдает от рассеянного склероза.