Лучше бы мы этого не видели… Собчак опубликовала ужасающий ролик

Недавно звезда поделилась в Instagram весьма забавным видео, лаконично подписав пост так: «Случай в Театре…:))))» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские — прим. ред.)

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Apr 1, 2017 at 3:34pm PDT

Поклонники пришли в недоумение от столь необычного ролика Ксении. Впрочем, мнения комментаторов разделись: одни в очередной раз похвалили чувство юмора Собчак и ее умение посмеяться над собой, в то время как другие решили, что такое поведение — это уже «клиника».

«Бесноватая чупакабра!», «Что это было… может НЛО?», «Жуть», «Класс», «Дайте ему селедки!», «Глядя на это скажешь одно: мы не идеальны, но об этом не надо всем знать!», «О, ужас какой», «Фуууу, противно смотреть», «Настоящий Голлум», «Вот это твоя суть», - пишут блогеры.