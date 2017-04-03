Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Лучше бы мы этого не видели… Собчак опубликовала ужасающий ролик

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ксения Собчак. | ФОТО: Maxim Kimmerling/

Ксения Собчак не только занимается воспитанием сына Платона, но и работает в прежнем ритме. Ксения играет в спектакле «Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя на сцене московского Театра Наций, пишет Logyka.

Недавно звезда поделилась в Instagram весьма забавным видео, лаконично подписав пост так: «Случай в Театре…:))))» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторскиеприм. ред.)

Поклонники пришли в недоумение от столь необычного ролика Ксении. Впрочем, мнения комментаторов разделись: одни в очередной раз похвалили чувство юмора Собчак и ее умение посмеяться над собой, в то время как другие решили, что такое поведение — это уже «клиника».

«Бесноватая чупакабра!», «Что это было… может НЛО?», «Жуть», «Класс», «Дайте ему селедки!», «Глядя на это скажешь одно: мы не идеальны, но об этом не надо всем знать!», «О, ужас какой», «Фуууу, противно смотреть», «Настоящий Голлум», «Вот это твоя суть», - пишут блогеры.

Наверх