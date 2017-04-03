СМИ узнали новые подробности о новом предполагаемом супруге Людмилы Путиной

28 марта 2017 года в распоряжении «СтарХита» оказались эксклюзивные снимки Людмилы Путиной и Артура Очеретного, сделанные в аэропорту Лондона.

Первыми информацию о предполагаемом новом замужестве экс-первой леди сообщили блогеры. Они обратили внимание на изменившиеся данные в Росреестре: квартира в Санкт-Петербурге, которая принадлежала Людмиле Александровне Путиной, с августа прошлого года числится за некоей Людмилой Очеретной, чьи данные полностью совпадают с данными Людмилы Путиной. Поверить в случайность такого совпадения сложно, потому и вывод о смене фамилии Людмилы Путиной по причине вступления в брак выглядит очень уместно и логично. СМИ тут же сообщили о переменах в личной жизни бывшей первой леди страны и начали собирать информацию об избраннике Людмилы Александровны.

Предполагается, что новым супругом Путиной стал Артур Очеретный, руководитель Центра развития межличностных коммуникаций. Ему 38 лет, он родился и вырос в Люберцах. Как стало известно журналистам, Артур Очеретный приблизительно в 2004 году открыл собственный бизнес, зарегистрировав ООО «ЭкспоДом». Предприятие занималось продажей рыбы и морепродуктов. Однако из этого бизнеса Очеретный быстро ушел и возглавил компанию «Арт шоу центр», которая занималась организацией мероприятий для «Газпрома», «Единой России», ОНФ и других структур. Познакомиться Людмила Путина и Артур Очеретный могли как раз в начале двухтысячных.

В 2010 году Артура Очеретного назначили председателем правления Центра развития русского языка, сейчас ЦРМК. А в 2014 году состоялась ежегодная церемония вручения Горьковской литературной премии. И именно тогда впервые после развода с Владимиром Путиным Людмила Путина показалась на публике. На мероприятии присутствовал и Артур Очеретный. Людмилу Путину также видели в компании Артура Очеретного во время отдыха на Красной поляне. Людмила и Артур часто ставят «лайки» постам друг друга в социальных сетях. Однако новости о переменах в личной жизни ни она, ни он предпочитают не комментировать.

Напомним, президент России Владимир Путин и его супруга Людмила в июне 2013 года объявили, что их брак завершен. Владимир Путин признался, что решение о разводе они с женой приняли вместе, он также обратил внимание на то, что с их общими детьми все в порядке. Владимир Путин и Людмила Путина прожили в браке тридцать лет - с 1983 года. У них есть две дочери - Мария и Катерина. Известно также, что после развода бывшие супруги поддерживают хорошие отношения.