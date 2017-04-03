Два самых счастливых возраста в жизни: неожиданные результаты исследования

Вот и ученые Лондонской школы экономики и политических наук пришли к выводу, что люди наиболее счастливы в двух разных возрастах в своей жизни — и вас могут удивить эти цифры, передает Soulpost.

В ходе исследования были опрошены 23 тысячи жителей Германии в возрасте от 17 до 85 лет — о том, насколько они довольны в целом своей жизнью. Еще их просили спрогнозировать, что будет в их жизни через 5 лет, а потом, спустя 5 лет, этих же людей снова спросили об уровне их счастья. Результаты позволили сделать неожиданный вывод.

Согласно опросу, уровень счастья в течение жизни — от 20 до 70 лет, движется по U-образной кривой с пиком в 23 года и 69 лет. Ух ты… Могли ли вы предположить, что человек может быть счастлив в столь кардинально разном возрасте?

Что ж, если подумать, в этом есть смысл. В 23 большинство людей идут на первую работу, делают первые волнительные и захватывающие шаги в своей карьере и взрослой жизни. Тем временем в 69 многие уже счастливо выходят на пенсию и находят новое удовлетворение в жизни без работы.

Однако это вовсе не значит, что если вам уже за 23, то теперь придется ждать пенсии, чтобы стать счастливым. Просто не нужно сетовать, что лучшие годы уже прошли. То же не стоит делать и пенсионерам. Ищите счастье в мелочах и будьте счастливы!