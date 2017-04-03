Фото Людмилы Путиной с новым спутником поставило Сеть на уши. Взгляните и вы!

В январе прошлого года «Собеседник» опубликовал громкое расследование: по сведениям журналистов, Людмила Путина сменила фамилию и стала Людмилой Очеретной. Все тут же принялись обсуждать, что она, возможно, теперь жена молодого бизнесмена Артура Очеретного. Официальных подтверждений и каких-либо комментариев героев этой истории не последовало.

В распоряжении «СтарХита» оказались уникальные снимки, сделанные 28 марта этого года в лондонском аэропорту «Хитроу». Россиянин по имени Анатолий рассказал, что ему удалось сфотографировать Людмилу и Артура, которые прилетели вместе рейсом «Аэрофлота» Москва – Лондон в 07:00.

«Я увидел, что народ на кого-то оборачивается, конечно, стало любопытно, – делится Анатолий. – Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, кативший тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону. Рядом с ним шла ухоженная, строго одетая женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента и услышал, как люди неподалеку обсуждают ее. С рейса в город направлялась еще одна пара. Когда все четверо поравнялись, они обменялись несколькими фразами, обнялись, поцеловались и разошлись. Людмила и ее спутник направились к выходу из аэропорта, где их, видимо, ждал автомобиль».

На следующий день, 29 марта, председателю правления «Центра развития межличностных коммуникаций» Артуру Очеретному исполнялось 39 лет, вполне вероятно, что гости из России прилетели в Лондон, чтобы отметить праздник.

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