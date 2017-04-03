Упс... Зачем на это место в метро прикрепили искусственный пенис? (видео)

На сидении прикреплен искусственный пенис.

Что бы вы почувствовали? Дискомфорт? Смущение?

Если да, то именно этого и добивались организаторы такой необычной акции в Мехико, пишет Soulpost.

Видео кампании, на котором запечатлена реакция людей, было опубликовано 20 марта и собрало более 1,6 млн просмотров. Но только недавно «ООН-Женщины» признали свое авторство такой инициативы.

«Здесь дискомфортно сидеть, но это ничто по сравнению с теми сексуальными домогательствами и насилием, от которых женщины страдают каждый день», — говорят организаторы акции.

Именно Мехико считается вторым по риску сексуального насилия по отношению к женщинам в общественном транспорте. 9 из 10 женщин в мексиканской столице сталкиваются с этим ежедневно. И это несмотря на то, что там есть отдельные вагоны для женщин и для мужчин.

В новом видео от «ООН-Женщины» посетителям метро показывали мужские попы (одетые), но все же видно, что самим мужчинам это было неприятно — а что говорить о том, когда рассматривают и показывают женские ягодицы?