Татьяна Навка шокировала Сеть снимком Дмитрия Пескова без одежды

В интернете долго обсуждали фото, на котором муж фигуристки Татьяны Навки Дмитрий Песков запечатлен в красных спортивных штанах и уггах. В таком будничном виде он попал в объектив, приехав на ночную автомойку. Но если тот памятный кадр был сделан случайно, то на снимке, который Навка разместила в Instagram только что, пресс-секретарь президента явно позирует на камеру.

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Apr 2, 2017 at 11:35am PDT

И все бы ничего, но из одежды на Пескове только банное махровое полотенце. "Традиционный банный вечер, вся семья в сборе. И это все наши дети. Их очень много, но это так здорово", – подписала фото Навка.

Выставление подобного снимка на всеобщее обозрение одобрили не все поклонники. "Такие фото первых лиц выкладывать не прилично", "Мужа выставлять в полотенце не гоже, так как не простым (водитель, слесарь) работает, как-то не очень эстетично", "Это просто, дурной тон, идти за стол с голым торсом...и даже в бане...дети и то в халатах", "На мой взгляд есть фотки личного характера, которые нельзя выставлять в сеть. У Татьяны, судя по всему полностью отсутствует это понимание. Фото резонансное и безусловно выйдет за пределы нашей страны, я думаю его будут очень сильно тиражировать. Такая публичность ни к чему хорошему не приводила. Татьяна, вы превращаетесь в Ольгу Бузову (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали удивленные пользователи.