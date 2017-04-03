Юмористку Елену Воробей не пустили на Украину

Актриса юмористического жанра, заслуженная артистка России Елена Воробей заявила, что ей отказали во въезде на Украину. Об этом она рассказала в своем Instagram.
«Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная история, конечно — не выпустили меня [из здания аэропорта]», — рассказала она в размещенном видеосообщении. «Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру», — сказала актриса, слова которой цитирует РБК.
В настоящее время на Украине действуют белый и черный списки артистов, писателей, музыкантов, режиссеров и художников. В числе тех, кто внесен в черный список фигурируют певцы Григорий Лепс, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Николай Расторгуев, актеры Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Михаил Боярский и другие.