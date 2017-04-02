Европа ахнула! Украинская группа «Поющие трусы» в Таллинне вызвала на сцену этого блондина. И тут произошло такое… (видео 16+)

В ночь с первого на второе апреля в Таллинне выступила группа «Поющие трусы» из Украины (артистки Ольга, Алена и Ирина – прим.ред.). В интервью порталу Limon они сказали, что готовы надавать Европе по попе. Эта фраза, кстати, появилась примерно в одно время с сообщением о том, что группа претендует на участие в «Евровидении» от Украины. Но, к сожалению, в этом году им выступить на этом песенном конкурсе не удастся, зато отличным и раскрепощенным получился их концерт в Талллине, который прошел практически без цензуры.
Поскольку концерт такой сексуальной группы был разрекламирован не менее сексуальными плакатами, 80 процентов гостей вечера были именно мужчины. От 20 до 50 лет. Все они невероятно радовались выступлению и раскрепощенным артисткам с большой грудью. Девчонки вели себя на сцене так, как будто в клубе собрались только их лучшие друзья и любимые. Артистки не стеснялись ничего. Они обнимались с поклонниками, делали с ними селфи прямо со сцены, одного мужчину певица Ольга даже дважды поцеловала в губы. Мужчины покупали певицам коктейли и приносили. Артистки от такого угощения не отказывались. Благодарили своих поклонников.
«Поющие Трусы» пели некоторые матерные песни и устроили на сцене настоящее шоу, вызвав блондина на сцену. Никто и подумать не мог, что ждет блондина впереди. Его вызвали на сцену, посадили на стул, артистки начали петь песню. А потом… они садились к нему на колени, поливали его водой. Мужчине явно было приятно.
Смотрите, как прошел такой веселый и оригинальный концерт на вечеринке «Танцевальный АД» в Таллинне!