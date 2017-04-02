Европа ахнула! Украинская группа «Поющие трусы» в Таллинне вызвала на сцену этого блондина. И тут произошло такое… (видео 16+)

Поскольку концерт такой сексуальной группы был разрекламирован не менее сексуальными плакатами, 80 процентов гостей вечера были именно мужчины. От 20 до 50 лет. Все они невероятно радовались выступлению и раскрепощенным артисткам с большой грудью. Девчонки вели себя на сцене так, как будто в клубе собрались только их лучшие друзья и любимые. Артистки не стеснялись ничего. Они обнимались с поклонниками, делали с ними селфи прямо со сцены, одного мужчину певица Ольга даже дважды поцеловала в губы. Мужчины покупали певицам коктейли и приносили. Артистки от такого угощения не отказывались. Благодарили своих поклонников.

«Поющие Трусы» пели некоторые матерные песни и устроили на сцене настоящее шоу, вызвав блондина на сцену. Никто и подумать не мог, что ждет блондина впереди. Его вызвали на сцену, посадили на стул, артистки начали петь песню. А потом… они садились к нему на колени, поливали его водой. Мужчине явно было приятно.

Смотрите, как прошел такой веселый и оригинальный концерт на вечеринке «Танцевальный АД» в Таллинне!