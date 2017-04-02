Дочь певицы Валерии сообщила о беременности

Примечательно, что звезда лишила фанатов возможности комментировать изображение. Они перенесли дискуссию под другие посты, где начали спорить по поводу случившегося.

Пока подписчики выясняют, насклько правдив снимок, Шульгина подчеркнула, что почти полмесяца скрывала от фолловеров радостную новость. Она заявила, что по некоторым видеофрагментам в Сети можно с легкостью определить, почему она выглядит такой счастливой в последнее время. Тем не менее, вероятнее всего, девушка решила не нарушать традицию и в честь первого апреля озадачила аудиторию провокационным кадром.

«Сорри за маникюр, фото было сделано пару недель назад и мне было совсем не до своих ногтей, но я думаю по моим счастливым глазам в сториз можно понять, почему я в последнее время так счастлива! У меня нет слов! Просто счастье!» – прокомментировала изображение знаменитость.

Очевидно, далеко не все фолловеры Шульгиной поверили в правдивость предоставленной информации. Среди комментаторов, выражающих мнение под снимками Анны, сформировалась позиция, что девушка просто загрузила картинку из социальных сетей, которую и решила выдать за собственную. Более того, исполнительница ни разу не давала поклонникам повода думать, что она может забеременеть.

Анна прекрасно понимала, какую оживленную реакцию вызовет свежий пост в «Инстаграме». Тем более, что первого апреля многие другие звезды уже успели рассмешить подписчиков и сделать неожиданные заявления, которые в конце концов оказывались не более, чем шуткой.

Стоит отметить, что сомнения у многих фанатов закрались еще по той причине, что некоторые другие знаменитости опубликовали в Сети снимки с похожим содержанием. Очевидно, звездам стало интересно какую реакцию может вызвать столь неожиданное заявление. Фанаты Анны оказались напористыми и требуют разъяснений, хотя у многих есть твердая убежденность, что девушка в скором времени удалит кадр.