У Ольги Бузовой нашли богатого любовника

Говоря о причинах расставания со своей возлюбленной Дмитрий Тарасов упоминал измены и аморальное поведение жены, напомнила Лена Миро. Однако тогда ему мало кто поверил, поскольку подобные заявления выглядели как оправдания и смотрелись блекло на фоне заявлений самой Ольги Бузовой, передает Дни.ру.

"Я подозревала, что поведение Бузовой -– плохой спектакль. Девка-пройдоха под шумок скандала прикупает себе подписчиков в Инстаграме, а сама, за плохо сыгранными страданиями, скрывает развратную половую жизнь", – призналась блогер. Она утверждает, что от общей знакомой получила подтверждение своих подозрений.

Лена Миро рассказала, что Ольга Бузова, по слухам, некогда очень близко общалась с бывшим депутатом от ЛДПР Алексеем Митрофановым. "Три года назад Митрофанов бежал от органов правосудия и "всплыл" в Хорватии. Бывший депутат появляется и на Украине, где "случайно" бывала и Бузова. Бывшее чувство при встрече накрыло обоих", – изложила она свою версию.

Каким-то образом Дмитрий Тарасов об интрижках жены узнал, однако правду раскрыть побоялся, уверена Миро. "Митрофанов – опасный тип, которого подозревают в ряде совершенно диких преступлений. Футболист просто развелся и слился", – объяснила она.

Кроме того, блогер уверена, что весь информационный шум вокруг Ольги Бузовой был проплачен. При этом она напомнила, что у Митрофанова есть как деньги, так и связи для подобной операции.

"Пример Бузовой наглядно демонстрирует нам, насколько женщина может быть алчной".

Ради сомнительной славы, сетует Лена Миро, некоторые девушки готовы вступать в отношения с не самыми молодыми и стройными мужчинами, вместо того, чтобы найти своего единственного, "печь ему блины и рожать детей". "Грустно все это, зайки. И очень гадко", – подвела неутешительный итог блогер.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод в самом конце 2016 года. Ходило много версий, почему казавшимся многим идеальный брак ведущей и футболиста рухнул: якобы Дмитрий хотел "нормальную" семью, а Ольга была заинтересована развитием карьеры. Кроме того, муссировалась тема измен футболиста.