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Смотри: пухлая Семенович возмутила поклонников своим видом

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Анна Семенович | ФОТО: vk.com/club29735797

Поклонники таланта певицы Анны Семенович уверены, что своему сногсшибательному виду на фотографиях она обязана графическим редакторам. В жизни же, без профессионально выстроенного света и выбора правильного ракурса, секс-символ России выглядит крупнее, пишет Дни.ру.

На передаче "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ решили сравнить то, как выглядит певица Анна Семенович на студийных фотографиях и в реальной жизни. Отличия журналистам бросились в глаза практически моментально. Они обратили внимание, что секс-символ российской эстрады затягивает на себе платья с такой силой, что даже дышит с трудом, а сетка у нее на спине и вовсе трещит по швам.

Поклонники, поведали зрителям телевизионщики, обвиняет звезду в том, что она приукрашивает себя на фотографиям. На снимках в социальных сетях певица выглядит стройнее на по меньшей мере десять килограммов, отмечают критики. Впрочем, сама Анна Семенович обвинения в излишней любви к ретуши отвергает:

"Я никогда не была тощей, но я спортивная, подтянутая и довольная собой".

Ну а сногсшибательные снимки и соблазнительные кадры на видео появляются благодаря правильному подбору ракурса и мастерству оператора. Так что об изменении фигуры при помощи графических редакторов, по ее словам, тут речи не идет.

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