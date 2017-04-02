Смотри: пухлая Семенович возмутила поклонников своим видом

На передаче "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ решили сравнить то, как выглядит певица Анна Семенович на студийных фотографиях и в реальной жизни. Отличия журналистам бросились в глаза практически моментально. Они обратили внимание, что секс-символ российской эстрады затягивает на себе платья с такой силой, что даже дышит с трудом, а сетка у нее на спине и вовсе трещит по швам.

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Mar 24, 2017 at 12:55am PDT

Поклонники, поведали зрителям телевизионщики, обвиняет звезду в том, что она приукрашивает себя на фотографиям. На снимках в социальных сетях певица выглядит стройнее на по меньшей мере десять килограммов, отмечают критики. Впрочем, сама Анна Семенович обвинения в излишней любви к ретуши отвергает:

"Я никогда не была тощей, но я спортивная, подтянутая и довольная собой".

Ну а сногсшибательные снимки и соблазнительные кадры на видео появляются благодаря правильному подбору ракурса и мастерству оператора. Так что об изменении фигуры при помощи графических редакторов, по ее словам, тут речи не идет.