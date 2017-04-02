Боже, что с ним стало? Пользователи соцсетей в шоке от располневшего до неузнаваемости Рассела Кроу

Рассел Кроу. Фото: Vida Press

Давно не появлявшийся в СМИ актёр неприятно удивил поклонников своим внешним видом – Кроу заметно поправился, и набор веса никак не связан с какими-либо съемками.

Рассел Кроу. Фото: Vida Press

Сам актер, всемирную славу которому принесла роль Максимуса в фильме «Гладиатор», как и его официальные представители, никак не комментируют шокирующие пользователей соцсетей снимки.