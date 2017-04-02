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Дима Билан прокомментировал новости о своей неизлечимой болезни

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Дима Билан. | ФОТО: Скриншот с Instagram

На днях некоторые новостные порталы рассказали о том, что певец Дима Билан скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. А сегодня сам артист вышел на связь с поклонниками, и прояснил ситуацию вокруг его здоровья, пишет Суть Событий.

"Не надо меня откармливать! - ответил фанатам певец во время недавнего прямого эфира в Инстаграме. - Я сейчас в норме. Во время отпуска я поправился. Теперь вешу 78 кило. Это нормальный для меня вес. А раньше было всего 69 кило!".

Напомним, что в "новостях", которые распространяют не журналисты, а хейтеры, появилось сообщение, что Билану нужны операции на позвоночнике, что у него опухоли, поэтому артист побрился наголо. На самом деле, как мы сообщали, он работает над новым проектом, и собирается лечить грыжи на позвоночнике.

Прокомментировать тревожные новости о судьбе певца смог его концертный директор. Представитель Билана заявил, что информация о смерти звезды не более чем нелепый слух. "C Димой Биланом все прекрасно, он жив-здоров, концерты будут проходить согласно заявленному графику. Вы больше верьте тому, что пишут в Сети", - заявил он.

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