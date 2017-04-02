Марина Анисина сделала скандальное заявление

Фигуристка Марина Анисина официально разведена с Никитой Джигурдой, и на днях заявила, что его бывший директор Антонина Саврасова распространяла о нем лживые сведения. Женщина, как оказалось, тоже хранит много тайн об артисте.

Антонина Саврасова заявила в СМИ, что Никита Джигурда признался ей в том, что в документе о наследстве "не все чисто". Якобы, он никогда не отдаст документ на судебную экспертизу, поскольку специалисты сразу же подтвердят его подделку. Также женщина утверждает, что артист действовал сообща со своей супругой Мариной Анисиной.

Фигуристка имеет во Франции недвижимость - в Леоне и Бордо, а в Москву приезжает только ради дела о наследстве. На днях ее бывший муж приезжал навестить детей в свой день рождения. В Сети выложено видео, как Джигурду поздравили с 56-летием его дети Мик-Анжель и Эва-Влада.

Сегодняшнее высказывание Анисиной о родине осудили в Инстаграм. Марина написала под снимком на фоне красот Франции: "Какое небо голубое!Мы не сторонники разбоя.В стране не дураков,а гениев-всегда светит солнце!".

"Марина, да как вы можете так говорить о России? Она вас вырастила, здесь вы деньги на телеканалах зарабатывате", "Но вот они с Джигурдой всех обманули, она намекает, что дураки, все поверили в их развод. А он и был - "развод", "Марин, не судите нас. Живите там, где хотите...", - пишет народ в блогах.