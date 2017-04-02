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Женщина установила скрытую камеру, чтобы подсмотреть за домработницей. Увиденное повергло ее в ужас! (видео)

Слабонервным не смотреть!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В Сингапуре местная жительница Нурул Бейкер заявила, что ее домработница одержима дьяволом. В подтверждение своих слов женщина опубликовала на видеохостинге YouTube шокирующее видео, на котором запечатлено, как служанка ходит по квартире с вытаращенными глазами и совершает странные движения руками, пишет TopNews.

"Зло взяло власть над моей домработницей, когда та вышла из душа. Какое счастье, что мамы и детей в этот момент не было дома", — написала Бейкер, опубликовав видео, снятое скрытыми камерами.

Однако многие из тех, кто посмотрел ролик, считают, что девушка притворяется.

"Она ведет себя так странно, чтобы иметь легальные основания уволиться с работы", — написал один из комментаторов.

"Скорее всего, она устала быть домохозяйкой и хочет вернуться на родину. Лучше отпусти ее, пока она не начала плевать тебе в чай и еду", — отметил другой.

Нашлись и те, кому сцена с домработницей напомнила фильм ужасов "Визит".

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