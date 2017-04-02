Что не так на этой фотографии? Загадка, которая многим не по силам!

Скажите, что не так на этой фотографии?

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Мы, признаемся, сами долго гадали над ответом. Если вам удалось справиться с задачей, то мы вас искренне поздравляем.

Остальным же предлагаем воспользоваться нашей подсказкой.

С первого взгляда, вполне нормальный снимок. Люди работают, устанавливают бетонные столбики. Но если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что она сами себя вогнали в ловушку. Как они будут выгонять машину на проезжую часть?

Вот такая забавная загадка, которая поставила в тупик не только вас, но и рабочих. Надеемся, им удалось как-нибудь ухитриться и вызволить машину из ловушки с минимальными потерями.