Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Какого цвета куртка — бело-синяя или черно-коричневая? Загадка, взбудоражившая Интернет

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: attrip.jp

Помните загадку про сине-черное или бело-золотистое платье и то бурное обсуждение, которое оно вызвало? 26 февраля 2015 года мир столкнулся с тем самым платьем, передает Маркетиум. Сегодня, год спустя, перед нами новая задача: какого цвета этот спортивный костюм?

Вопрос вызвал в Интернете бурю эмоций:

attrip.jp

Пользователи обращались к автору снимка с вопросами: “Что ты наделала?”, “Зачем???”, “Может, удалишь снимок, пока не поздно?” и другими. Кто-то писал, что ему очень страшно за последствия, которые вызовет обсуждение цвета этого костюма.

Есть два основных варианта: черная кофта с золотым логотипом или голубая кофта с белым логотипом. Опрос Buzzfeed показал, что большинство людей видит костюм бело-голубым, но некоторым олимпийка видится темно-серой или зеленой.

Наверх