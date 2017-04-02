Какого цвета куртка — бело-синяя или черно-коричневая? Загадка, взбудоражившая Интернет

Помните загадку про сине-черное или бело-золотистое платье и то бурное обсуждение, которое оно вызвало? 26 февраля 2015 года мир столкнулся с тем самым платьем, передает Маркетиум. Сегодня, год спустя, перед нами новая задача: какого цвета этот спортивный костюм?
Вопрос вызвал в Интернете бурю эмоций:
attrip.jp
Пользователи обращались к автору снимка с вопросами: “Что ты наделала?”, “Зачем???”, “Может, удалишь снимок, пока не поздно?” и другими. Кто-то писал, что ему очень страшно за последствия, которые вызовет обсуждение цвета этого костюма.
Есть два основных варианта: черная кофта с золотым логотипом или голубая кофта с белым логотипом. Опрос Buzzfeed показал, что большинство людей видит костюм бело-голубым, но некоторым олимпийка видится темно-серой или зеленой.