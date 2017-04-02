Вот это да! Пять признаков того, что у вас были прошлые жизни

Адепты философии реинкарнации выделяют семь признаков, по которым можно якобы распознать что у души было прошлое, передает Маркетиум.

1. Человек видит повторяющиеся сны

Одной женщине постоянно снился один и тот же страшный сон: она маленький ребенок, девочка, и бежит по длинному темному коридору в одежде эпохи Великой депрессии. Ее преследует неизвестный мужчина с топором. Когда он хватает ее, она просыпается. Если вам снится, что вы — какой-то другой человек, живете в каком-то другом времени, и этот сон повторяется, то, по мнению восточных мудрецов, у вас была прошлая жизнь.

2. Сильное шестое чувство

Интуиция есть у каждого человека, но, как правило, в молодости она достаточно поверхностная, а вот с возрастом и опытом становится сильнее и четче. Восточные учения настаивают: сильная прирожденный интуиция — признак перерожденной души.

3. Память о неслучившемся

Иногда человек может в деталях помнить ситуации, которые априори не могли с ним произойти. К примеру, память о собственной старости юного человека. Впрочем, этот признак встречается довольно редко.

4. Моменты предвидения

Индуисты считают, что иногда людям может открываться будущее через мысли, чувства, зрение. Юнг это относил к коллективному бессознательному. Механизм этого неизвестен, но восточные философы считают, что у людей прошедших реинкарнацию это возможно.

5. Чувствовать себя старше

Этот феномен может встречаться, когда человеку кажется, что его душа живет дольше, чем он сам. Если вы мудры не по годам или чувствуете себя более зрело, чем должны, не исключено, что у вас за спиной есть прошлое, а сейчас — одно из “настоящих”.