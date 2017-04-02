Вера Брежнева в леопардовом белье похвасталась сексуальной фигурой

35-летняя мать двух дочерей и жена Константина Меладзе, Вера Брежнева, не стесняется демонстрировать свое тело перед поклонниками.

Так украинская артистка часто делится с фанатами откровенными снимками на личной странице в соцсети. А те, то и дело, засыпают кумира лестными словами.

На этот раз белокурая исполнительница обнародовала архивный снимок с фотосессии. На фотографии Вера позирует в леопардовом сексуальном нижнем белье, которое подчеркнуло ее аппетитные формы.

“Надоело быть маленькими миленькими“, – подписала фото Брежнева.

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Mar 31, 2017 at 12:43pm PDT

Свой роковой образ Вера дополнила ярким макияжем и объемными аксессуарами.

Поклонники актрисы и певицы сразу принялись комментировать снимок: “Красавица“, “ Прекрасно“, “Шикарно“, “Какой симпатичный леопардик“.

Напомним, сейчас Брежнева улетела с семьей в Дубаи, где 30 марта свое 16-летие отпраздновала ее старшая дочь – Соня Киперман.