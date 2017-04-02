Астропрогноз на апрель 2017 года для знаков Зодиака. Кого-то ждут сюрпризы…

Овен

Переменчивость в атмосфере. К каждому из представителей знака Зодиака Овен придет четкое осознание того, что кое-что в их жизни нужно поменять, и сделать это как можно скорее. В голову упрямого Овна день за днем будут закрадываться самые разные мысли – от идеи смены работы до переезда. Звезды же, в свою очередь, рекомендуют Овнам не спешить. Мосты труднее строить, а разрушить их можно в один день. Конец месяца принесет с собой прекрасную возможность претендовать на все задуманное, оставаясь при этом на прежних условиях.

Телец

Апрель станет для Тельцов месяцем испытаний их самих на доверчивость и стрессоустойчивость. В этот непростой период не стоит лишний раз открываться незнакомцам. В то же время, в апреле Тельцы ощутят неимоверную силу и эмоциональный подъем, что приведет к поиску партнера (речь идет как о деловом партнере, так и о второй половинке). Но аккуратность не повредит – лучше стать более закрытым и не обнажать свою душу перед первым встречным.

Близнецы

Проблемой из проблем в апреле для всех представителей знака Зодиака Близнецы станет неоднозначность в романтических отношениях. Как женщины, так и мужчины-Близнецы начнут искать самые разные способы определить, является ли человек, находящийся с ними рядом, «тем самым», настоящей второй половинкой. Практически в самом конце апреля судьба даст хороший знак и, тем самым, поможет Близнецам разобраться в своих чувствах.

Рак

Начало апреля для Раков будет идти рука об руку с риском простудиться. Рабочие моменты, в виде неких конфликтов и даже склок, не смогут не задеть впечатлительных представителей знака Зодиака Рак. Вероятно, настало время взять небольшой отпуск на пару дней, дабы слегка восстановить свои силы, освежить голову.

Лев

Вот для Львов в апреле наступит поистине замечательный период, когда они почувствуют себя настоящими королями и хозяевами положения. Очаровывающих всех и вся Львов будут постоянно замечать в толпе, отмечать в кругу друзей или коллег. Поощрения и комплименты так и будут сыпаться со всех сторон, повышая самооценку и без того горделивых Львов. В самом деле, апрель – удачный месяц для представителей данного знака Зодиака.

Дева

Дабы не ощутить на собственной шкуре финансовых проблем, Девам в апреле нужно более скрупулезно составлять личный или семейный бюджет. Не следует поддаваться секундным порывам, чтобы потом не пожалеть о ненужном приобретении. Середина апреля значима для Дев знакомством с особенным человеком, который оставит неизгладимый след в их будущей жизни.

Весы

У непостоянных свободных Весов в апреле появится хороший шанс встретить свою вторую половинку. Если постараться, отношения будут развиваться и перетекут, в конечном итоге, в нечто серьезное. Вообще, весь месяц у представителей знака Зодиака Весы пройдет в активном общении. Мужчины и женщины-Весы заведут новые знакомства, а, следовательно, появятся и новые интересы.