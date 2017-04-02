За месяц до инсульта ваше тело подаст вам сигнал! Не проспите!

Важно знать, что существует 2 основных типа инсульта.

Первый тип - ишемический инсульт. Он наступает тогда, когда случается закупорка артерий, ведущих к мозгу.

- ишемический инсульт. Он наступает тогда, когда случается закупорка артерий, ведущих к мозгу. Другой тип - геморрагический инсульт: это когда кровоток есть, но крови мозгу катастрофически не хватает

В обоих случаях инсульт случается, когда в кровеносных сосудах образуются сгустки и бляшки: это мешает кислороду и питательным веществам доходить до мозга. Без кислорода клетки быстро начинают погибать. Их уже не вернуть.

По сути, все, что вам нужно, чтобы никогда с этим точно не столкнуться - следить за тем, чтобы в ваших сосудах не было «пробок».

Большое значение тут имеет, знаете ли о предупреждающих признаках инсульта, которые ваше тело посылает вам за несколько недель до него.

Если бы все люди знали о них и были готовы в случае чего немедленно обратиться за медицинской помощью, миллионов случаев инвалидности можно было бы избежать.

Итак, вот эти симптомы:

Галлюцинации;

Сильные боли в голове и шее;

Затяжные приступы икоты;

Большие изменения в поведении, даже в характере;

Потеря сознания;

Эпилептические припадки;

Головокружения и слабость;

Проблемы с дыханием.

А вот основные факторы риска:

Как вы наверняка уже знаете, от страшного слова под названием «инсульт» не застрахован никто.

Но вот некоторые факторы, которые в разы увеличивают ваши риски:

Возраст от 55 лет и старше;

Стабильно высокое кровяное давление;

Курение;

Диабет;

Боли в области сердца, фибрилляция предсердий, расстройства крови;

Мигрени, сопровождающиеся «помутнением в глазах»;

Семейная история.

Таким образом, для того, чтобы предотвратить или, по крайней мере, отсрочить удар, чрезвычайно важно контролировать ВСЕ факторы риска.

Во-первых, вы должны есть здоровую пищу. Ваша диета обязательно должна включать в себя разнообразные фрукты, овощи, цельные зерна.

Во-вторых, вам нужно поддерживать регулярную физическую активность. Если вы живете в городе, а работаете - в офисе, начните хотя бы с 15-минутных пеших прогулок каждый день. Если способны на большее, занимайтесь интенсивными аэробными упражнениями хотя бы по 20 минут в день.

В-третьих, вам нужно следить за тем, что ваш вес не выходил за «здоровые» отметки.

Мы надеемся, эта памятка будет для вас полезной! И вы поделитесь ею с друзьями и семьей! Спасибо!