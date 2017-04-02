За месяц до инсульта ваше тело подаст вам сигнал! Не проспите!

У инсульта всегда только 1 причина - нарушение кровотока в головном мозге. Тем не менее, это «замыкание» - причина №1 инвалидности и преждевременной смертности во всем мире, передает Lifter.
Важно знать, что существует 2 основных типа инсульта.
- Первый тип - ишемический инсульт. Он наступает тогда, когда случается закупорка артерий, ведущих к мозгу.
- Другой тип - геморрагический инсульт: это когда кровоток есть, но крови мозгу катастрофически не хватает
В обоих случаях инсульт случается, когда в кровеносных сосудах образуются сгустки и бляшки: это мешает кислороду и питательным веществам доходить до мозга. Без кислорода клетки быстро начинают погибать. Их уже не вернуть.
По сути, все, что вам нужно, чтобы никогда с этим точно не столкнуться - следить за тем, чтобы в ваших сосудах не было «пробок».
Большое значение тут имеет, знаете ли о предупреждающих признаках инсульта, которые ваше тело посылает вам за несколько недель до него.
Если бы все люди знали о них и были готовы в случае чего немедленно обратиться за медицинской помощью, миллионов случаев инвалидности можно было бы избежать.
Итак, вот эти симптомы:
- Галлюцинации;
- Сильные боли в голове и шее;
- Затяжные приступы икоты;
- Большие изменения в поведении, даже в характере;
- Потеря сознания;
- Эпилептические припадки;
- Головокружения и слабость;
- Проблемы с дыханием.
А вот основные факторы риска:
Как вы наверняка уже знаете, от страшного слова под названием «инсульт» не застрахован никто.
Но вот некоторые факторы, которые в разы увеличивают ваши риски:
- Возраст от 55 лет и старше;
- Стабильно высокое кровяное давление;
- Курение;
- Диабет;
- Боли в области сердца, фибрилляция предсердий, расстройства крови;
- Мигрени, сопровождающиеся «помутнением в глазах»;
- Семейная история.
Таким образом, для того, чтобы предотвратить или, по крайней мере, отсрочить удар, чрезвычайно важно контролировать ВСЕ факторы риска.
Во-первых, вы должны есть здоровую пищу. Ваша диета обязательно должна включать в себя разнообразные фрукты, овощи, цельные зерна.
Во-вторых, вам нужно поддерживать регулярную физическую активность. Если вы живете в городе, а работаете - в офисе, начните хотя бы с 15-минутных пеших прогулок каждый день. Если способны на большее, занимайтесь интенсивными аэробными упражнениями хотя бы по 20 минут в день.
В-третьих, вам нужно следить за тем, что ваш вес не выходил за «здоровые» отметки.
Мы надеемся, эта памятка будет для вас полезной! И вы поделитесь ею с друзьями и семьей! Спасибо!