Екатерина Андреева разоткровенничалась о своей семье

По словам Андреевой, они умеют идти на уступки друг другу. Благодаря этому им удается уже столько времени быть вместе. В конце 80-х годов, когда Екатерина пригласила Душана знакомиться со своей дочерью Натальей, она не знала, какую реакцию ожидать от девочки.

Интересно, что наследница звезды тепло приняла мужчину. Он сумел быстро завоевать доверие и найти с ребенком общий язык. С того самого момента Перович поддерживает хорошие отношения с Натальей. Как рассказала Андреева, дочь считает избранника мамы своим близким человеком и при необходимости всегда обращается к нему за помощью. С первой встречи с отчимом наследница звезды телеэкрана была окружена заботой и вниманием.

«Я не знаю, как бы Наташа сказала, но Душан – очень близкий для нее человек. Она его не называет папой, но он первый, к кому она побежит. Ее никто не заставлял называть его папой, ей рже было достаточно лет на тот момент, чтобы понимать ситуацию», – рассказала Андреева.

Стоит отметить, что Екатерина Андреева была уверена в выборе избранника, поэтому и решилась познакомить его с наследницей. Она понимала, каким человеком является Душан и какое впечатление может произвести на дочь. Интересно, что для телеведущей мнение Натальи было крайне важным. Если бы девочка, по заявлению Екатерины, не одобрила выбор мамы, то ей пришлось бы прервать общение с любимым.

«Если бы они не нашли общий язык, то не было бы этого брака. У Душана не было других шансов, он только должен был расположить Наташу к себе», – поделилась звезда.

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Jan 10, 2017 at 1:18am PST

Отвечая на некоторые вопросы ведущей Киры Прошутинской, Екатерина Андреева должна была представить себя на месте наследницы и рассказывать историю так, словно эти слова произносит Наташа. По мнению знаменитости, ее дочь могла бы считать отношения с Душаном сказочными, однако та не стала бы повторять судьбу матери.

Андреева добавила, что у Натальи есть молодой человек, однако ни о каком замужестве речь пока не идет. Она призналась, что ее дочь - очень домашняя девушка, и любит проводить много времени в кругу самых родных и близких. «Что-то бы, она, конечно, повторила из моей судьбы, что-то бы сделала свое. Она смотрит на Душана, и поэтому у нее высокая планка», – поведала телеведущая в эфире программы.