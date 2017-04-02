Смотри: стилист превратил 67-летнюю Пугачеву в дерзкую девчонку

Алла Пугачева готовится принимать поздравления – через две недели гости соберутся в замке у певицы и ее супруга в подмосковной Грязи. Но панегирики они наверняка будут слагать не только артистическим талантам Примадонны, ее фирменным кулинарным блюдам и очаровательным детям, но и внешнему виду звезды.

Дело в том, что благодаря стилисту Алишеру певица кардинально поменяла образ. Больше никаких угрюмых безразмерных балахонов – теперь Пугачева предпочитает молодежные брюки, дерзкие юбки, яркие носки. "Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, что бы секси-пекси выглядела, а она стесняется. Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне так, Алла выглядит нереально! Я счастлив, что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты", – прокомментировал Алишер очередное преображение певицы. И сопроводил его фотодоказательством.

Поклонники в восторге. "Какая же она нереально крутая", "Ну как такое может быть ?! Такая стильная и красивая Алла Борисовна", "Дерзкая", "Эксперимент удался", "Алла – просто огонь!", "Это бомба!", – пишут пользователи в комментариях к снимку.