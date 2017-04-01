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Видео без цензуры: группа «ПАющие Трусы» сегодня надает Европе по попе в самом центре Таллинна

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1 апреля, в Таллинне, в ночном клубе CatHouse выступит популярная украинская поп-группа «Пающие Трусы». Портал Limon пообщался с красавицами - Ольгой, Аленой и Ириной и узнал о них много нового.

Как оказалось, в свое время отчим Ольги рассказывал ей интересную историю про эстонскую фразу: «Tere, tere, vana kere».

«ПАющие Трусы» (Украина). / Арди Труия

Конечно же, как и многие другие гости страны, певицы уже отведали у нас в эстонской столице ликер Vana Tallinn, побывали на Вышгороде и поделились впечатлениями о Старом городе. Также Ольга, Алена и Ирина рассказали о вчерашнем концерте в Риге.

Самое неожиданное: артисток очень удивил микрофон портала Limon, такого они еще никогда не видели, поэтому одна из певиц приняла его за фаллоимитатор.

«ПАющие Трусы» (Украина). / Арди Труия

Кстати, эти позитивные девчонки мечтают о том, чтобы выступить от Украины на «Евровидении» и надавать Европе по попе. Узнайте, почему.

Смотрите видео! Получилось очень искренне, весело и эмоционально.

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