Доброе утро! Гороскоп на 2 апреля обещает массу приятных сюрпризов

Звезды помогут найти единомышленников, людей, которые охотно поддержат вас в реализации новых идей, не отступят перед трудностями, пишет Дворец.

Семейные ценности приобретают особое значение, общение с родственниками полезно и чрезвычайно приятно. Можно организовывать праздники и вечеринки, принимать гостей, развлекаться в компании любимого человека. Новые романтические знакомства весьма вероятны, однако следует иметь в виду, что отношения могут развиваться в неожиданном русле.

Овен

Овны потратят немало сил и времени на преодоление трудностей, которые сами же и создали. Что ж, это весьма полезный опыт, который поможет не совершать ошибок в будущем и просто стать мудрее. Ваши действия не всегда оправданны, однако все же лучше полагаться на собственную интуицию, чем следовать советам людей, чьи намерения и интересы для вас не очевидны. Старайтесь тратить деньги разумно, существует опасность оказаться на мели.

Родственники могут скептически отнестись к вашим новым идеям, оценить критически то, что вы склонны считать своими важными достижениями. Будьте терпеливы – не всегда признание, даже в собственной семье, приходит сразу. Вам полезен активный отдых; стоит также посетить концерт классической музыки, если представится такая возможность.

Телец

Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Положитесь на судьбу – она готова преподнести вам немало приятных подарков, нужно лишь благосклонно принять их. Профессиональные отношения наладятся, новые деловые партнеры высоко оценят ваши знания и опыт. В решении финансовых вопросов охотно помогут родственники, они же тактично удержат вас от напрасных расходов.

Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений, вы производите чрезвычайно благоприятное впечатление на представителей противоположного пола и вызываете у них неподдельный интерес. Улучшатся отношения стабильных пар, достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.

Близнецы

День непростой, но оставляющий шанс достичь успеха. Ваша основная задача – действовать последовательно и не менять своих целей и приоритетов. Сейчас не самое подходящее время для творческих поисков и душевных метаний, лучше сосредоточиться на решении практических задач и преуспеть в этом. Командировки и деловые поездки будут не только результативными, но и приятными, да и у тех, кто не отправляется в далекие края, будет достаточно поводов гордиться собой.

Старайтесь относиться спокойно к замечаниям родственников: критики в ваш адрес прозвучит немало, но и в ней вы наверняка найдете элемент неподдельного сочувствия и поддержки. Любимый человек готов на многое ради вас, однако требовать слишком больших жертв все же не стоит – на пользу отношениям это вряд ли пойдет.

Рак

Очень высок жизненный потенциал, и нет ни одной цели, которой вы сегодня не могли бы достичь. Возможно появление новых интересов, профессиональных обязанностей и увлечений; ваш кругозор стремительно расширяется, уроки судьбы вы усваиваете с завидной легкостью. Финансовое положение улучшится, не исключены дорогие подарки и разнообразные награды за прежние достижения.