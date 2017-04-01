Без стыда и белья: Певица Глюкоза пришла на эфир в пикантном наряде
1 апреля 2017 г., 16:29
Исполнительница отправилась на один из эфиров в полупрозрачном топе, под которым без труда угадывалась грудь артистки. В соцсетях и в профильных изданиях бурно обсуждается этот смелый жест звезды, передает Rus.TVNET.
Выступающая под «глюкозным» псевдонимом Наталья Чистякова сама опубликовала в микроблог снимок, где она позирует в просвечивающем топике без белья.
Певица и раньше делилась откровенными фото, невзирая на критику хейтеров, упрекавших ее в чрезмерной страсти к оголению.