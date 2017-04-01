Без стыда и белья: Певица Глюкоза пришла на эфир в пикантном наряде

Выступающая под «глюкозным» псевдонимом Наталья Чистякова сама опубликовала в микроблог снимок, где она позирует в просвечивающем топике без белья.

A post shared by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on Mar 28, 2017 at 8:58am PDT

Певица и раньше делилась откровенными фото, невзирая на критику хейтеров, упрекавших ее в чрезмерной страсти к оголению.