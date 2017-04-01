Ольга Бузова разделась перед Андреем Малаховым в прямом эфире (видео)
1 апреля 2017 г., 16:00
Известная телеведущая Ольга Бузова стала гостьей на передаче "Сегодня вечером", которую ведет Андрей Малахов.
В конце программы звезда "Дома-2" шокировала зрителей тем, что без капли стеснения решила оголиться, пишет 7d.org.ua.
На ролике, который появился с записи выпуска передачи "Сегодня вечером", Ольга Бузова исполнила песню "Привыкаю".
Во время исполнения она начала обниматься с Андреем Малаховым, который не стал сопротивляться и сошелся с ней в страстном танце. Потом они скинули с себя пиджаки, и чуть позже Андрей Малахов подхватил Ольгу Бузову, завершив этим танец. По мнению пользователей Сети, действия обоих ведущих неприемлимы для такой программы.