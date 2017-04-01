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Ольга Бузова разделась перед Андреем Малаховым в прямом эфире (видео)

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Известная телеведущая Ольга Бузова стала гостьей на передаче "Сегодня вечером", которую ведет Андрей Малахов.

В конце программы звезда "Дома-2" шокировала зрителей тем, что без капли стеснения решила оголиться, пишет 7d.org.ua.

На ролике, который появился с записи выпуска передачи "Сегодня вечером", Ольга Бузова исполнила песню "Привыкаю".

Во время исполнения она начала обниматься с Андреем Малаховым, который не стал сопротивляться и сошелся с ней в страстном танце. Потом они скинули с себя пиджаки, и чуть позже Андрей Малахов подхватил Ольгу Бузову, завершив этим танец. По мнению пользователей Сети, действия обоих ведущих неприемлимы для такой программы.

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