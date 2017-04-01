Пять запахов вашего тела, которые нельзя игнорировать. Что вам пытается сообщить организм?

Если вы только что закончили изнурительную тренировку или съели бургер с луком, нет ничего удивительного в том, что вы станете источником неприятного запаха, пишет Маркетиум.
В большинстве подобных случаев простой душ, дезодорант или зубная паста легко исправят ситуацию. Но есть ситуации, где дела обстоят не так просто.
Запах вашего тела действительно может говорить о состоянии вашего здоровья. По результатам недавних исследований, проведённых в Швеции, некоторые болезни могут стать причиной уникального хорошо различимого запаха.
Итак, на какие же “ароматы” вы должны как можно скорее обратить внимание? Ниже мы расскажем о 5 основных запахах вашего тела, которые могут сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, а также объясним, что вы должны делать при их появлении.
1. Фруктовый запах изо рта – диабет
По словам доктора философских наук Роберта Габбея, сотрудника Джослинского Диабетического Центра в Бостоне, причиной “фруктового дыхания” может оказаться осложнение диабета, называемое диабетическим кетоацидозом (ДКА), которое происходит, когда уровень инсулина в организме падает, а уровень сахара в крови повышается. У людей с диабетом первой степени этот симптом обычно наблюдается чаще, чем со второй.
Что же при этом происходит: ваш организм не может произвести энергию, необходимую для правильного функционирования, поэтому для её выработки происходит расщепление жирных кислот. Это способствует накоплению в вашей крови кислотных веществ, называемых кетонами. Одним из этих веществ является ацетон (тот самый, который используется для снятия лака для ногтей). Он и выступает причиной появления фруктового запаха изо рта. Сами вы можете и не почувствовать его, пока кто-либо вам о нём не сообщит, но врачи способны учуять этот запах, как только вы переступите порог комнаты.
Последствия ДКА могут быть очень серьёзными, даже смертельными. Он может вызывать частую рвоту и мочеиспускание, заставляя ваше тело с опасной скоростью терять жидкость. ДКА обычно возникает вместе с другими симптомами диабета, такими как усталость, ухудшение зрения и необоснованная потеря веса, но в большинстве случаев они наблюдаются одновременно, что тормозит диагностику болезни и лечение. Поэтому, если вы заметили у себя фруктовый запах изо рта вместе с любым из других симптомов, особенно усталостью, сухостью во рту или болью в животе, немедленно направляйтесь в больницу.
После того, как врачи проверят вашу кровь на кетоны, необходимо будет заняться восстановлением потерянной жидкости и поддержкой нормального уровня сахара в крови с помощью инсулина.
2. Вонючие ноги – симптом грибка стопы
Нет сил терпеть стойкий “аромат” ваших кроссовок? Всему виной грибковая инфекция. Согласно Американской Медико-Ортопедической Ассоциации (AМОA), если вы заметили, что кожа вокруг пальцев ног сухая и шелушится, или на ней появились покраснения и волдыри, скорее всего, у вас грибок стопы.
Ваши ноги также могут источать неприятный запах, вызванный бактериями и грибком, разъедающим кожу и пальцы ваших ног, – утверждает доктор философских наук Кэмерон Рохсар, профессор клинической дерматологии нью-йоркской больницы Маунт Синэй. Если вы поцарапаете ногу, грибок может распространиться на другие части тела (например, на область паха или подмышки). Это может послужить появлению неприятного запаха в этих областях.
Кроме того, если вы проигнорируете грибок стопы, кожа между пальцами ваших ног станет слишком мягкой и влажной, что сделает её “магнитом” для множества бактерий. Этим вы рискуете заработать и другие осложнения, такие как целлюлит – бактериальную инфекцию мягких тканей.
Так что, если вы заметили у себя вышеперечисленные симптомы, попробуйте противогрибковые спреи. Если после двух недель использования проблема не исчезнет, дерматолог сможет более детально изучить причины грибка и назначить курс лечения.
Поскольку грибок стопы – лишь одно из неприятных кожных заболеваний, которое вы можете подцепить в тренажерном зале, защитите себя от повторного заражения – надевайте спортивную обувь в раздевалке и используйте тальк для ног, если они сильно потеют.
3. Дурно пахнущий стул – симптом непереносимости лактозы
Когда ваш тонкий кишечник не вырабатывает достаточное количество фермента, называемого лактаз, он оказывается не в состоянии переварить лактозу – сахар, содержащийся в молочных продуктах, – рассказывает доктор медицинских наук Райан Унгаро, доцент кафедры гастроэнтерологии нью-йоркской больницы Маунт Синэй.
Так что вместо крови ваш тонкий кишечник направляет лактозу прямиком в кишку, где происходит её ферментация. Это может привести к появлению рыхлого дурно пахнущего стула, вздутию живота и едкому запаху газов, – утверждает Унгаро.
Лактозная непереносимость встречается довольно часто. По данным Национального Института Здравоохранения, 65 процентов людей сталкиваются с проблемами переваривания молочных продуктов. Для большинства из них требуется всего 12 граммов лактозы (около двухсот миллилитров молока или одной порции мороженого), чтобы возникли тревожные симптомы.
Так что, если ваши газы или стул пахнут особенно дурно после употребления молочных продуктов, не будет лишним записаться на приём к врачу. Он сможет поставить точный диагноз и исключить более серьёзные заболевания, такие как болезнь Крона. Гастроэнтеролог также поможет вам определить допустимую норму лактозы в день.
4. Дурно пахнущая урина – симптом инфекции мочевыводящих путей
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут стать причиной едкого запаха мочи, – рассказывает доктор медицинских наук Джамин Брамбатт, уролог из Орландо. Это происходит вследствие попадания бактерий, таких как кишечная палочка, в ваши мочевые пути и уретру, где они после размножаются в мочевом пузыре.
ИМП чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, поскольку уретра у них короче. Так что, если вы заметили, что ваша моча пахнет подозрительно сильно, обратитесь к своему врачу, который проведёт необходимые анализы и определит причину возникновения едкого запаха.
5. Неприятный запах изо рта – симптом апноэ
Если ваше дыхание по утрам характеризуется неприятным запахом, даже при условии, что вы регулярно чистите зубы, всему виной может оказаться невыявленное апноэ – расстройство, из-за которого во время сна ваше дыхание прерывается.
Апноэ может привести к храпу, заставляя вас всю ночь дышать через рот. Это способствует сухости ротовой полости, что и является распространенной причиной неприятного запаха по утрам, – говорит доктор медицинских наук Радж Дасгупта, доцент клинической медицины в Университете Южной Калифорнии.
Если вы страдаете от дневной сонливости и храпа и исключили другие возможные причины неприятного запаха изо рта, лучше проконсультируйтесь с врачом. Важно вовремя диагностировать апноэ, ведь без своевременного вмешательства оно может вызвать серьёзные последствия, такие как повышение кровяного давления и сердечные заболевания.