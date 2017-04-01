Пять запахов вашего тела, которые нельзя игнорировать. Что вам пытается сообщить организм?

В большинстве подобных случаев простой душ, дезодорант или зубная паста легко исправят ситуацию. Но есть ситуации, где дела обстоят не так просто.

Запах вашего тела действительно может говорить о состоянии вашего здоровья. По результатам недавних исследований, проведённых в Швеции, некоторые болезни могут стать причиной уникального хорошо различимого запаха.

Итак, на какие же “ароматы” вы должны как можно скорее обратить внимание? Ниже мы расскажем о 5 основных запахах вашего тела, которые могут сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, а также объясним, что вы должны делать при их появлении.

1. Фруктовый запах изо рта – диабет

По словам доктора философских наук Роберта Габбея, сотрудника Джослинского Диабетического Центра в Бостоне, причиной “фруктового дыхания” может оказаться осложнение диабета, называемое диабетическим кетоацидозом (ДКА), которое происходит, когда уровень инсулина в организме падает, а уровень сахара в крови повышается. У людей с диабетом первой степени этот симптом обычно наблюдается чаще, чем со второй.

Что же при этом происходит: ваш организм не может произвести энергию, необходимую для правильного функционирования, поэтому для её выработки происходит расщепление жирных кислот. Это способствует накоплению в вашей крови кислотных веществ, называемых кетонами. Одним из этих веществ является ацетон (тот самый, который используется для снятия лака для ногтей). Он и выступает причиной появления фруктового запаха изо рта. Сами вы можете и не почувствовать его, пока кто-либо вам о нём не сообщит, но врачи способны учуять этот запах, как только вы переступите порог комнаты.

Последствия ДКА могут быть очень серьёзными, даже смертельными. Он может вызывать частую рвоту и мочеиспускание, заставляя ваше тело с опасной скоростью терять жидкость. ДКА обычно возникает вместе с другими симптомами диабета, такими как усталость, ухудшение зрения и необоснованная потеря веса, но в большинстве случаев они наблюдаются одновременно, что тормозит диагностику болезни и лечение. Поэтому, если вы заметили у себя фруктовый запах изо рта вместе с любым из других симптомов, особенно усталостью, сухостью во рту или болью в животе, немедленно направляйтесь в больницу.

После того, как врачи проверят вашу кровь на кетоны, необходимо будет заняться восстановлением потерянной жидкости и поддержкой нормального уровня сахара в крови с помощью инсулина.

2. Вонючие ноги – симптом грибка стопы

Нет сил терпеть стойкий “аромат” ваших кроссовок? Всему виной грибковая инфекция. Согласно Американской Медико-Ортопедической Ассоциации (AМОA), если вы заметили, что кожа вокруг пальцев ног сухая и шелушится, или на ней появились покраснения и волдыри, скорее всего, у вас грибок стопы.

Ваши ноги также могут источать неприятный запах, вызванный бактериями и грибком, разъедающим кожу и пальцы ваших ног, – утверждает доктор философских наук Кэмерон Рохсар, профессор клинической дерматологии нью-йоркской больницы Маунт Синэй. Если вы поцарапаете ногу, грибок может распространиться на другие части тела (например, на область паха или подмышки). Это может послужить появлению неприятного запаха в этих областях.