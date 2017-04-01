Мурашки по коже… Трейлер к фильму по книге Стивена Кинга «Оно» побил рекорды просмотров в Сети (видео)

Остальные 116 млн пришлось на другие соцсети и видеохостинг YouTube

Ролик был опубликован на канале студии Warner Bros. Pictures на портале YouTube 29 марта. На данный момент в Топ-5 лидеров по количеству просмотров трейлеров за последние 24 часа входят «Оно» (197 млн); «Форсаж 8» (139 млн); «Красавица и чудовище» (127,6 млн); «На пятьдесят оттенков темнее» (114 млн); «Звёздные войны: Пробуждение силы» (112 млн).

Добавим, что трейлер активно комментируют в соцсетях. Как передает NME, одни пользователи обещают отписаться от всех, кто выложит этот ролик, другие жалуются, что самое пугающее – это не Пеннивайз, а отсутствие в видео женских персонажей.

Режиссер фильма – Андрес Мускетти. Главного злодея, клоуна Пеннивайза, сыграл Билл Скарсгард. В картине также снимались Джейден Либерхер, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфард и др.