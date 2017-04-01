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Боже, что с ним творится? Отощавший Брэд Питт шокировал болезненным видом (фото)

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Брэд Питт. | ФОТО: Vida Press

После известий о разводе с Анджелиной Джоли Брэд Питт тает на глазах! Сначала, осенью прошлого года, все отметили, что актер похорошел, немного похудев, пишет Soulpost.

В январе этого года на премии «Золотой глобус» 53-летний Питт выглядел еще нормально, но его свежие фото просто повергли фанатов в ужас.

Брэд Питт./ Vida Press

Отец шестерых детей в браке с Джоли был шокирующе худым. От былого секс-символа Голливуда осталась лишь тень.

Согласно сообщениям, сейчас актер занялся скульптурой, в которую вкладывает всю свою душу — это помогает ему высвободить все накопившиеся эмоции.

Тем временем прошел слух, что Питт тайно летал в Камбоджу на встречу с детьми и Джоли.

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