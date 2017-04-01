Боже, что с ним творится? Отощавший Брэд Питт шокировал болезненным видом (фото)
1 апреля 2017 г., 13:44
После известий о разводе с Анджелиной Джоли Брэд Питт тает на глазах! Сначала, осенью прошлого года, все отметили, что актер похорошел, немного похудев, пишет Soulpost.
В январе этого года на премии «Золотой глобус» 53-летний Питт выглядел еще нормально, но его свежие фото просто повергли фанатов в ужас.
Брэд Питт./ Vida Press
Отец шестерых детей в браке с Джоли был шокирующе худым. От былого секс-символа Голливуда осталась лишь тень.
Согласно сообщениям, сейчас актер занялся скульптурой, в которую вкладывает всю свою душу — это помогает ему высвободить все накопившиеся эмоции.
Тем временем прошел слух, что Питт тайно летал в Камбоджу на встречу с детьми и Джоли.