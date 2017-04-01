Пранкеры разыграли Боярского к 1 Апреля: актер не сдержался (видео)

Лозе якобы звонит концертный директор Земфиры по поводу его заявления о том, что у певицы нет таланта. Композитор пытается оправдаться, но трубку передают самой Земфире, роль которой в данном случае "исполнила" Яна Рудковская. Певица очень возмущена высказываниями Лозы, а тот, в свою очередь, пытается доказать, что ничего плохого о её творчестве не думает. Но в оправдания Лозы Земфира не верит и обещает обратиться в полицию.

— Я прямо сейчас разворачиваюсь и еду в милицию, вы меня достали уже! — кричит певица.

На этом беседа музыкантов обрывается. Затем Лозе якобы звонит Боярский и также начинает обвинять его в нелестных высказываниях в свой адрес.

— 1 Апреля и Лоза — вещи очень, мне кажется, совместимые. То, что происходит вокруг его персоны, — это как анекдот. При этом, что самое забавное, не отвечать на звонки журналистов он не может. Он всегда говорит какие-то такие забавные вещи. Я думаю, он не знает, что это был розыгрыш. Голос Яны Рудковской — это старые записи из других интервью. Просто был нужен женский голос. Голоса Земфиры, конечно, у нас не было. Для пущей уверенности использовали то, что имелось, — рассказал Лайфу Лексус (Алексей Столяров).

По словам Столярова, эта запись была сделана ещё несколько месяцев назад. Но молодые люди захотели её приурочить именно к 1 Апреля.

Подобным образом пранкеры решили разыграть и Михаила Боярского. Ему якобы звонит Лоза и пытается убедить в том, что ничего плохого о творчестве музыканта не говорил.

— Я знаю тебя как хорошего человека и никогда не поведусь на то, что говорят журналисты, — отвечает Лозе Боярский.

Но прийти к компромиссу не удалось. Заканчивается разговор взаимными оскорблениями.

— Однажды во время интервью Лоза час рассуждал о музыке, о том, как он любит Петербург. Потом он перешёл к рассуждению, а правильное ли вообще место выбрал Пётр I. И сказал, что, наверное, он был дурачком, раз Петербург построил на том месте. После этого возник ряд гневных комментариев. И Боярский тоже высказался, поэтому позвонили от Боярского Лозе и наоборот. Вот диалог такой и состоялся, — рассказал Лайфу пранкер Лексус (Алексей Столяров).