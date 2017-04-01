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Смотри: актер Дмитрий Харатьян обратился к жителям Эстонии

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ФОТО: Скриншот с видео

На своей страничке в Facebook вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт опубликовал видеообращение, которое актер Дмитрий Харатьян записал для жителей нашей столицы.

Напомним, 8 апреля в 14:00 в ледовом холле «Тондираба» состоится ставший традиционным в Таллинне «Тотальный диктант».

Для прочтения текста участникам "Тотального диктанта" в Таллинн прибудет известный российский актер Дмитрий Харатьян.

«"Тотальный диктант" в Таллинне пройдет в пятый раз. Акция стала доброй традицией, к которой с каждым годом присоединяется все больше любителей русского языка, – говорит вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. – В 2016 году Таллинн побил рекорд по числу участников среди городов за пределами России: проверить себя под диктовку Леонида Ярмольника отважились 2300 человек. В этом году специально для прочтения текста участникам Тотального диктанта в Таллинн прибудет известный российский актер Дмитрий Харатьян».

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