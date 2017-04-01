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Взбешенный Трамп вышвырнул известную актрису из самолета

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ФОТО: Scanpix

Известная американская актриса и журналистка Руби Вакс рассказала о давней ссоре с новоизбранным президентом США. Она призналась, что в порыве ярости Дональд Трамп "вышвырнул" ее из своего частного самолета.

Скандал произошел в далеких 1990-х во время телевизионного интервью. Тогда Трамп рассказал журналистке о своем намерении когда-нибудь обязательно стать президентом Америки, пишет Дни.ру. Вакс в ответ на эту реплику искренне рассмеялась, чем немало разозлила темпераментного бизнесмена. Недолго думая, он  выгнал невоспитанную телеведущую из самолета. Который, к счастью, в тот момент находился на земле.

Встреча Трампа и Вакс проходила в рамках интервью для шоу телеканала BBC "Встречи с Руби Вакс". Тогда многие осудили ведущую за нарушение профессиональной этики, а самого Трампа – за излишнюю вспыльчивость.

В эфире известного американского ток-шоу The Project  Руби призналась, что ссора с Трампом ознаменовалась "самым мучительным периодом в ее карьере", который продолжался с 1996 по 1998 год. Актриса и журналистка заявила, что двадцать лет назад она не могла и подумать, что мечты Трампа станут реальностью.

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