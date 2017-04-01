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Какая красивая она была... 21-летняя модель с обложки Vogue обнаружена мертвой

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Свеча. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

В бангладешском городе Раджшахи найдено тело 21-летней модели Рауды Атиф, которая прославилась, снявшись для обложки Vogue в октябре 2016 года.

Власти предполагают, что девушка покончила с собой. Причины гибели модели выясняются, сообщает сайт Вести.ру со ссылкой на Telegraph.

Рауда Атиф училась на врача в бангладешском городе Навдапара. Тело девушки было найдено в ее комнате в общежитии. Дверь помещения была заперта изнутри, следов насилия обнаружено не было.

Близкие Атиф говорят, что она всегда была отзывчивой и жизнерадостной. По словам бывших однокурсников модели, так крайне редко вступала в конфликты и прекрасно училась.

"Никто не может поверить, что такая красавица могла покончить с собой", — рассказал смотритель общежития, где жила Атиф.

Девушка прославилась благодаря эффектной внешности и снимкам в "Инстаграме" в 2014-м. Через два года ее заметили редакторы Vogue, отметив идеальные черты лица красавицы, ее смуглую кожу и светло-зеленые глаза.

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