Какая красивая она была... 21-летняя модель с обложки Vogue обнаружена мертвой

Власти предполагают, что девушка покончила с собой. Причины гибели модели выясняются, сообщает сайт Вести.ру со ссылкой на Telegraph.

Рауда Атиф училась на врача в бангладешском городе Навдапара. Тело девушки было найдено в ее комнате в общежитии. Дверь помещения была заперта изнутри, следов насилия обнаружено не было.

A post shared by Rau. Maldivian. (@raudhaathif) on Feb 28, 2016 at 10:42am PST

Близкие Атиф говорят, что она всегда была отзывчивой и жизнерадостной. По словам бывших однокурсников модели, так крайне редко вступала в конфликты и прекрасно училась.

"Никто не может поверить, что такая красавица могла покончить с собой", — рассказал смотритель общежития, где жила Атиф.

Девушка прославилась благодаря эффектной внешности и снимкам в "Инстаграме" в 2014-м. Через два года ее заметили редакторы Vogue, отметив идеальные черты лица красавицы, ее смуглую кожу и светло-зеленые глаза.