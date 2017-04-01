Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

На кого похож? Высоцкая показала повзрослевшего сына (фото)

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. | ФОТО: Scanpix

Актриса Юлия Высоцкая отправилась с 13-летним сыном Петром в небольшое путешествие в Санкт-Петербург. Звезда фильма "Рай" публикует совместные снимки в Instagram, передает Дни.ру.

На одном из таких фото мама и сын сидят за столиком в кафе. "Такой взрослый уже", "Очень красивый мальчик!", "Так на вас, Юлия, похож", "Сыночек везде с вами и всегда с книжкой, такой умничка, мамина радость!", "Помню вашего сыночка в программах. Такой маленький был и озорной. А сейчас парень такой стал. Красивый!" – разразились комплиментами подписчики. Кое-кто отметил, что мальчик очень похож на отца Андрея Кончаловского.

На другой фотографии Юлия запечатлена на фоне Исаакиевского собора. На ней стильное бежевое пальто, черные брюки и темно-коричневые ботинки на низком каблуке. "Радуемся весеннему солнышку", – объявила она.

Напомним, на недавней церемонии вручения премии "Ника" Высоцкая произвела настоящий фурор. Артистка появилась в свете в длинном черном платье с глубоким декольте и пикантным высоким разрезом.

Наверх