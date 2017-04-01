На кого похож? Высоцкая показала повзрослевшего сына (фото)

На одном из таких фото мама и сын сидят за столиком в кафе. "Такой взрослый уже", "Очень красивый мальчик!", "Так на вас, Юлия, похож", "Сыночек везде с вами и всегда с книжкой, такой умничка, мамина радость!", "Помню вашего сыночка в программах. Такой маленький был и озорной. А сейчас парень такой стал. Красивый!" – разразились комплиментами подписчики. Кое-кто отметил, что мальчик очень похож на отца Андрея Кончаловского.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Mar 31, 2017 at 5:41am PDT

На другой фотографии Юлия запечатлена на фоне Исаакиевского собора. На ней стильное бежевое пальто, черные брюки и темно-коричневые ботинки на низком каблуке. "Радуемся весеннему солнышку", – объявила она.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Mar 31, 2017 at 3:57am PDT

Напомним, на недавней церемонии вручения премии "Ника" Высоцкая произвела настоящий фурор. Артистка появилась в свете в длинном черном платье с глубоким декольте и пикантным высоким разрезом.