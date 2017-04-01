Гороскоп на 1 апреля: получайте удовольствие и не оставайтесь в дураках!

Деловая активность высока, и профессиональные перспективы очень хороши. Этот день особенно удачен для тех, кто готов работать, не рассчитывая на немедленную награду – плоды ваших трудов созреют не сразу, но это вовсе не повод пренебрежительно относиться к своим обязанностям, пишет Дворец.
Вероятен прогресс в делах, подразумевающих сотрудничество с государственными организациями или решение юридических проблем. Возможно заключение выгодных сделок с иностранными партнерами.
В личной жизни все не столь гладко, придется приложить некоторые усилия, чтобы сохранить существующее положение вещей. Это не самый подходящий день для того, чтобы инициировать перемены, выяснять отношения, строить планы на будущее. Цените по достоинству то, что имеете, и избегайте необдуманных поступков.
Овен
Сильно влияние позитивных тенденций, завидны перспективы, которые открываются перед Овнами. В этот день вы сможете добиться выдающихся результатов благодаря накопленному опыту и неподражаемому обаянию. Трудно выбрать более удачный момент для проведения переговоров или деловых встреч, налаживания отношений с коллегами и руководством, поиска новых партнеров. Прекрасные плоды принесут деловые поездки; они же позволят весьма приятно провести время.
В личной сфере значительных перемен не произойдет, однако вы сможете оценить достоинства и сильные стороны самых близких людей, а также признать собственные ошибки и заблуждения. Именно от вас зависит, как будут развиваться романтические отношения и насколько глубокой окажется зарождающаяся в этот день симпатия.
Телец
Вашим профессиональным успехам можно только позавидовать: обстоятельства складываются очень удачно, появляются новые союзники, у некоторых представителей знака будет шанс подняться по карьерной лестнице. Этот день хорош для приобретения новых знаний, посещения семинаров и конференций, а также активного участия в различных общественных мероприятиях. Финансовая картина не безупречна, однако и здесь возникнут лишь преодолимые трудности.
Очень сложно поладить с близкими, достичь взаимопонимания с любимым человеком: в личных отношениях ваша похвальная целеустремленность оборачивается невероятным упрямством, нежеланием идти на какие бы то ни было уступки. Постарайтесь, по крайней мере, избегать боевых действий: все проблемы можно решить мирным путем.
Близнецы
Гармоничный и приятный день. Можно просто наслаждаться удачным стечением обстоятельств и довольствоваться теми плодами, которые сами падают в руки, а можно действовать решительно и взять ситуацию под контроль – выбор за вами. В любом случае, основное внимание лучше уделить финансовой сфере: здесь возможны значительные перемены к лучшему, и ваша задача состоит в том, чтобы не упустить свой шанс.
Отношения с близкими людьми не могут не радовать, вы будете чувствовать поддержку и одобрение, и наверняка получите помощь, если попросите о ней. Поступки любимого человека тоже не огорчат; день подходит для романтических свиданий и признаний, а также необычного проведения совместного досуга.
Рак
Не слишком многообещающий, но спокойный и приятный день. События его развиваются неспешно, оставляя вам возможность действовать в соответствии с заранее составленным планом, без спешки выбирая верную тактику и обдумывая происходящее. Расходы предсказуемы; не придется проявлять чудеса изобретательности, чтобы их уменьшить – достаточно отказаться от того, что вы и сами считаете излишним.
Не исключены проблемы в поездках; новые впечатления обещают быть приятными, но платить за них придется переутомлением и легким недомоганием. Отдых в кругу близких людей позволит быстро восстановить силы и вернуть душевное равновесие. Творческие натуры получат возможность реализовать свой незаурядный потенциал.
Лев
Львам представится возможность улучшить свое финансовое положение и найти новый источник доходов. Однако не стоит рассчитывать на то, что успех будет легким: вам придется приложить некоторые усилия, продемонстрировать свои деловые качества, успешно провести непростые переговоры. Особенно удачным будет день у тех, чья деятельность связана с расчетами, оформлением документов, составлением долгосрочных планов.
Стоит отложить посещение светских мероприятий: сегодня они покажутся вам скорее утомительными, чем приятными. Будьте готовы уделить внимание близким – сегодня это является обязательным условием сохранения теплых дружеских отношений. Любимый человек будет рад приятному сюрпризу.
Дева
Очень высок жизненный потенциал Дев, и, несмотря на некоторые трудности, этот день покажется приятным представителям данного знака. Возможны значительные профессиональные успехи, не исключено достижение самых высоких из поставленных целей. Финансовое положение улучшится, возможно получение вознаграждения за ранее проделанную работу, прибыли от давних сделок; не исключено и возвращение старых долгов.
Свойственные вам спокойствие и уверенность в себе помогут не только сохранить хорошие отношения с близкими, но и не попасть в ловушки, расставленные недоброжелателями. Любимый человек ждет от вас помощи и примет ее с благодарностью. Будьте готовы отказаться от некоторых планов, касающихся досуга и развлечений, чтобы заняться семейными делами.
Весы
Замечательный день для всех, кто влюблен, ищет свою «половинку» или просто озабочен решением личных проблем. Окажутся оправданными даже самые смелые ожидания, появится возможность осуществить те перемены, о которых вы совсем недавно могли только мечтать. Семейные и дружеские отношения наладятся, близкие люди с пониманием и снисхождением отнесутся к вашим слабостям, охотно пойдут на компромисс.
Профессиональные дела тоже идут очень неплохо: появляется возможность получить повышение по службе, укрепить свой авторитет и заручиться поддержкой руководства. Некоторые планы удастся осуществить благодаря умению увидеть любую ситуацию под неожиданным углом. Будьте естественны и не требуйте от себя слишком многого – этого достаточно для успеха.
Скорпион
Вероятность перемен невелика: и на работе, и дома ситуация сохраняется стабильная и не слишком приятная. Однако абсолютно лишенной позитива ее назвать нельзя. Вероятно получение поддержки с неожиданной стороны, появление новых союзников, а также открытие собственных талантов и возможностей, о наличии которых не подозревали ни окружающие, ни вы сами. Важно не лишать себя приятных впечатлений, воспользоваться любым шансом расширить свой кругозор, узнать нечто новое – пусть и не слишком полезное.
Непросто ладить с окружающими, особенно – новыми знакомыми: вы видите в них в первую очередь недостатки, что не способствует взаимопониманию. Настройтесь на более снисходительный и миролюбивый лад, так вы сможете облегчить жизнь и себе, и другим.
Стрелец
На работе вас ждет немало интересных и приятных событий. Можно добиться значительных успехов, одержать верх над конкурентами и заставить недоброжелателей забыть о любых попытках навредить вас. Ваши достижения очевидны для всех – кроме, увы, непосредственного руководства. Будьте готовы к необоснованным упрекам и критике в свой адрес, и не сомневайтесь в том, что даже самые обидные замечания делаются из лучших побуждений.
Старшие родственники тоже не проявляют чудес снисходительности, и для того, чтобы поладить с ними, придется приложить немало усилий. Любимый человек относится к вам с пониманием, но и у него вызывает некоторое недоумение ваша увлеченность собственными делами, нежелание с должным уважением отнестись к интересам других.
Козерог
Очень хороший день. Ваши возможности небезграничны, но весьма велики, осталось только воспользоваться ими должным образом. Успехи в работе будут очень значительными, если вы проявите целеустремленность и упорство, сможете защитить свою точку зрения в ходе любых, даже самых сложных переговоров. Возможно появление новых партнеров, сотрудничество с которыми быстро принесет значительную прибыль. Не исключен и профессиональный рост.
Замечательный день ожидает влюбленных. Появляется возможность укрепить отношения, выйти на новый уровень, ощутить прилив нежных чувств по отношению к любимому человеку. Желающим расширить свой круг общения стоит принять активное участие в общественной жизни: ваша персона непременно вызовет интерес у представителей противоположного пола.
Водолей
Основные профессиональные проблемы сосредоточены в сфере деловых отношений. Трудно найти общий язык с окружающими, вероятность успешного завершения переговоров очень невелика. Зато самостоятельная работа принесет плоды поистине удивительные. Ваш творческий потенциал огромен, и возможность реализовать его непременно представится – нужно лишь занять активную жизненную позицию и не отходить в сторону, как только на пути появятся преграды.
Не исключены и семейные проблемы, однако здесь речь идет лишь о временных разногласиях, а никак не серьезных конфликтах. Появится шанс изменить к лучшему отношения с любимым человеком. Вам пойдут на пользу совместный отдых и смена обстановки.
Рыбы
День сильных позитивных переживаний, приятных эмоций и радующих открытий. Вас ожидает немало увлекательных событий, каждое из которых даст возможность использовать свой творческий потенциал, получить новые знания или завязать интересные знакомства. Легко зарождаются романтические увлечения; отношения будут развиваться стремительно, и у вас есть все основания доверять своей интуиции.
Деловые перспективы тоже очень хороши. Есть шанс добиться успехов в решении сложных задач, оставив далеко позади конкурентов. Нежелательные поездки: они окажутся слишком утомительными и вряд ли принесут ожидаемые плоды. Не исключены легкие недомогания; постарайтесь на время отказаться от вредных привычек, не испытывать свой организм на прочность.