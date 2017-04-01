Гороскоп на 1 апреля: получайте удовольствие и не оставайтесь в дураках!

Вероятен прогресс в делах, подразумевающих сотрудничество с государственными организациями или решение юридических проблем. Возможно заключение выгодных сделок с иностранными партнерами.

В личной жизни все не столь гладко, придется приложить некоторые усилия, чтобы сохранить существующее положение вещей. Это не самый подходящий день для того, чтобы инициировать перемены, выяснять отношения, строить планы на будущее. Цените по достоинству то, что имеете, и избегайте необдуманных поступков.

Овен

Сильно влияние позитивных тенденций, завидны перспективы, которые открываются перед Овнами. В этот день вы сможете добиться выдающихся результатов благодаря накопленному опыту и неподражаемому обаянию. Трудно выбрать более удачный момент для проведения переговоров или деловых встреч, налаживания отношений с коллегами и руководством, поиска новых партнеров. Прекрасные плоды принесут деловые поездки; они же позволят весьма приятно провести время.

В личной сфере значительных перемен не произойдет, однако вы сможете оценить достоинства и сильные стороны самых близких людей, а также признать собственные ошибки и заблуждения. Именно от вас зависит, как будут развиваться романтические отношения и насколько глубокой окажется зарождающаяся в этот день симпатия.

Телец

Вашим профессиональным успехам можно только позавидовать: обстоятельства складываются очень удачно, появляются новые союзники, у некоторых представителей знака будет шанс подняться по карьерной лестнице. Этот день хорош для приобретения новых знаний, посещения семинаров и конференций, а также активного участия в различных общественных мероприятиях. Финансовая картина не безупречна, однако и здесь возникнут лишь преодолимые трудности.

Очень сложно поладить с близкими, достичь взаимопонимания с любимым человеком: в личных отношениях ваша похвальная целеустремленность оборачивается невероятным упрямством, нежеланием идти на какие бы то ни было уступки. Постарайтесь, по крайней мере, избегать боевых действий: все проблемы можно решить мирным путем.

Близнецы

Гармоничный и приятный день. Можно просто наслаждаться удачным стечением обстоятельств и довольствоваться теми плодами, которые сами падают в руки, а можно действовать решительно и взять ситуацию под контроль – выбор за вами. В любом случае, основное внимание лучше уделить финансовой сфере: здесь возможны значительные перемены к лучшему, и ваша задача состоит в том, чтобы не упустить свой шанс.

Отношения с близкими людьми не могут не радовать, вы будете чувствовать поддержку и одобрение, и наверняка получите помощь, если попросите о ней. Поступки любимого человека тоже не огорчат; день подходит для романтических свиданий и признаний, а также необычного проведения совместного досуга.

Рак

Не слишком многообещающий, но спокойный и приятный день. События его развиваются неспешно, оставляя вам возможность действовать в соответствии с заранее составленным планом, без спешки выбирая верную тактику и обдумывая происходящее. Расходы предсказуемы; не придется проявлять чудеса изобретательности, чтобы их уменьшить – достаточно отказаться от того, что вы и сами считаете излишним.