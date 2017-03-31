В Таллинне и Тарту с программой «Мой брат» выступит Валерий Меладзе

Яркий и грандиозный концерт ждет Эстонию осенью этого года. В Таллинне и Тарту выступит один из самых любимых и популярных российских исполнителей, заслуженный артист России Валерий Меладзе. Настоящий мужчина, романтичный, темпераментный и вместе с тем интеллигентный, познакомит слушателей со своей новой программой «Мой брат».

17 октября Таллинн, Концертный дом Nordea

18 октября Тарту, Концертный дом Vanemuine

Невероятно харизматичный «последний романтик», обладающий прекрасным голосом широкого диапазона и редкого тембра, Валерий Меладзе уже этой осенью приедет в Таллинн и Тарту с новой программой «Мой брат».

Эта программа с оглушительным успехом весной этого года идет в Москве, где распроданы все билеты. Теперь этот грандиозный праздник ожидает слушателей в Таллинне и Тарту. Творчество Меладзе высоко ценят в Эстонии. Учитывая его невероятную популярность, о приобретении билетов стоит задуматься заранее.

Вас ждет невероятно чувственный, яркий и незабываемый концерт. В Таллинне и Тарту прозвучат как новые, так и самые известные, любимые песни: «Сэра», «Я не могу без тебя», «Притяжения больше нет», «Вопреки», «Небеса» и многие другие хиты. Во всех этих композициях есть частичка нас, откровенность Валерия и, конечно же, любовь.

Из названия программы понятно, что непременно прозвучит композиция «Мой брат», которая дала название программе. Кстати, на концерте в Crocus City Hall братья Меладзе исполнили эту песню вместе. Появление Константина на сцене вызвало в зале шквал эмоций – зал взорвался аплодисментами!

Еще бы! Уже 30 лет братья работают вместе, и что не новая песня, то хит. Секрет успеха заключается с одной стороны, в неповторимо красивых и глубоких по содержанию песнях автора – Константина, с другой – в профессиональных и личностных качествах Валерия. Композиторский дар одного и шикарный голос редкого тембра другого являются образцом уникального изысканного стиля и вкуса.

«Мы с Костей всегда были совершенно разными, – говорит Валерий. – Единственное, что нас объединяло, это музыка. Мы слушали всю хорошую музыку, независимо от стиля. Этого оказалось достаточно, чтобы связать нас воедино на всю жизнь. Даже сейчас, живя в разных городах и разных странах, мы остаемся неразделимым целым».

Этой осенью вы сможете насладиться лиричным, романтичным и трогательным исполнением, затрагивающим тонкие глубинные материи, но в то же время всегда актуальным и свежим.

Будут цветы и аплодисменты, улыбки и грусть, теплые чувства и бурные эмоции. Все в точности, как в песнях Меладзе. Не пропустите красивый и яркий концерт. Грузины знают, что такое эмоции, а где Валерий, так там нет и вовсе никаких преград для чувств. На концертах в Таллинне и Тарту вас ждет сюрприз, а также масса незабываемых впечатлений.

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