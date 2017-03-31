Реалии XXI века: женщина узнала о смерти 21-летней дочери в Facebook

Дочь Бирн, 21-летняя Броуган Уоррен, погибла в автокатастрофе, в результате лобового столкновения, в ночь на 22 мая 2016 года. Вместе с друзьями она на машине возвращалась с веганского фестиваля, проходившего в Бристоле, пишет . Утром Бирн просматривала ленту новостей социальной сети и увидела сообщения о смерти дочери. Мать вспоминает, что одно из сообщений гласило «ушедшая слишком рано», другой приятель Броуган писал, что не может поверить в смерть подруги.

По словам Бирн, она долго не понимала, что происходит, а затем ей пришло личное сообщение с соболезнованиями от друга девушки. Он объяснил, что Броуган погибла в «ужасающей аварии». «Вот тогда я начала кричать», — вспоминает англичанка.

Ее семья не могла поверить в реальность происходящего. Родные тут же обратились в полицию, чтобы получить подтверждение гибели девушки. Однако данных о катастрофе у местной полиции не оказалось, поскольку авария произошла в соседнем графстве. Детали выяснились позже: оказалось, что вместе с Уоррен погибли и трое ее друзей, находившихся в салоне.

В середине марта The Daily Mirror сообщила о том, что мать американской девочки-подростка в течение трех часов наблюдала в Facebook за онлайн-трансляцией дочери, грозившей покончить жизнь самоубийством. Издание отмечало, что вместо того, чтобы успокоить ребенка, мать подначивала ее, намекая на то, что та желает привлечь к себе внимание. В конце трансляции девочка покончила с собой.