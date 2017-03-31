«Между нами тает лед»: Джигана обвинили в плагиате нашумевшего хита

«Ну почему кто-то берет и придумывает ("Грибы") клевую концепцию трека, которая взрывает, и понеслось. А кто-то (Джиган) просто сидит, завидуя, что никогда не придумает ничего подобного, берет и делает то же самое», — отмечают слушатели, передает Life.

Лайф связался с рэпером и уточнил, не считает ли он свою песню похожей на хит «Между нами тает лед». «Нет, я не считаю так, похож стиль deep house с речитативом, возможно. Но мой трек "Дни и ночи" был написан еще до песни "Грибов". Это чистое совпадение. У меня уже готово много треков в похожей стилистике, и записаны они были еще прошлой осенью», — прокомментировал скандал рэпер Джиган.