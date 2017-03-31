Главный признак того, что ваш посещал покойный близкий человек

Если вам снится умерший близкий человек, то он пытается с вами повидаться, поговорить и даже предупредить об опасности! Не всегда во сне призрак может обладать голосом, поэтому иногда нужно быть предельно внимательными к тому, что он пытается вам показать. Не удивляйтесь, если образ человека будет слегка другим. Главное правило — не бойтесь такого сна, передает Маркетиум.

Почему дух общается с вами, пока вы спите? Это его лучшая возможность. Дело в том, что во время сна люди находятся на грани между земным и духовным миром. Это отключает рационализм и позволяет вам выпустить наружу подсознательные способности. Экстрасенсы и исследователи паранормальных явлений считают, что между бровями человека находится третий глаз, который дает возможность видеть умерших во сне.

Многие люди признавались в том, что после таких снов они становились счастливее и бодрее, будто бы дух заряжал их положительной энергией. Не стоит воспринимать призраков лишь в том русле, в котором их показывают фильмы-ужасов. Это в корне неправильная трактовка!

Помните, что призрак будет в вашем сне до тех пор, пока не передаст свое послание. Чаще всего такие сны появляются в ближайшем будущем после потери близкого, но порой это может случаться и в другие моменты жизни. Так бывает, когда дух решает стать вашим ангелом.

Порой такая связь выходит за рамки снов и человек начинает будто телепатически общаться с умершим близким. Это довольно сильная связующая линия, которую нужно оберегать. Прислушивайтесь к тому, о чем говорят вам духи!