Главный признак того, что ваш посещал покойный близкий человек

Нет ничего более печального и болезненного, чем утрата близкого человека. Иногда очень хочется хотя бы в памяти оставлять его живым, ведь сложно отпустить того, кто был близок сердцу. Иногда люди умышленно ищут знаки того, что умерший все еще рядом. Верите или нет, но один из таких знаков действительно правдив. Какой? Ваши сны!
Если вам снится умерший близкий человек, то он пытается с вами повидаться, поговорить и даже предупредить об опасности! Не всегда во сне призрак может обладать голосом, поэтому иногда нужно быть предельно внимательными к тому, что он пытается вам показать. Не удивляйтесь, если образ человека будет слегка другим. Главное правило — не бойтесь такого сна, передает Маркетиум.
Почему дух общается с вами, пока вы спите? Это его лучшая возможность. Дело в том, что во время сна люди находятся на грани между земным и духовным миром. Это отключает рационализм и позволяет вам выпустить наружу подсознательные способности. Экстрасенсы и исследователи паранормальных явлений считают, что между бровями человека находится третий глаз, который дает возможность видеть умерших во сне.
Многие люди признавались в том, что после таких снов они становились счастливее и бодрее, будто бы дух заряжал их положительной энергией. Не стоит воспринимать призраков лишь в том русле, в котором их показывают фильмы-ужасов. Это в корне неправильная трактовка!
Помните, что призрак будет в вашем сне до тех пор, пока не передаст свое послание. Чаще всего такие сны появляются в ближайшем будущем после потери близкого, но порой это может случаться и в другие моменты жизни. Так бывает, когда дух решает стать вашим ангелом.
Порой такая связь выходит за рамки снов и человек начинает будто телепатически общаться с умершим близким. Это довольно сильная связующая линия, которую нужно оберегать. Прислушивайтесь к тому, о чем говорят вам духи!