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Фото: Татьяна Васильева напугала своим жутким видом

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Татьяна Васильева | ФОТО: Scanpix

Поклонники удивляются произошедшим с актрисой переменам. Но любят они ее в любом образе, пишет Дни.ру.

Татьяна Васильева – актриса мирового уровня. Она умеет так здорово перевоплощаться и преображаться, что накинет платочек, чуть макияж изменит – и уже другое лицо! На странице в социальной сети сети Instagram она опубликовала снимок, на котором сложно узнать ту красивую и эффектную женщину, которой мы привыкли ее видеть.

"Глаза умной, познавшей жизнь женщины", "Красавица – ни дать, ни взять", "Красота -ляпота", – слагают панегирики любимой актрисе одни поклонники.

Впрочем, нашлись и такие, которых образ Васильевой в платке сильно напугал. "Я даже перекрестилась",  "Кошмар какой-то!",  "Испугала", "Зачем такое?", "Жуть", – пишут иные пользователи в комментариях. К такому они точно не были готовы!

Надо заметить, что Татьяна Васильева любит эпатировать. В 59 лет она решилась на серьезный эксперимент с внешностью и сама постриглась наголо машинкой. Как признавалась тогда актриса, это был сильный эмоциональный всплеск: "Знакомые пришли в восторг от такой перемены в моей внешности. Почему я это сделала? У меня было состояние безысходности, надеюсь, что мой порыв поможет справиться с ним".

Во многом благодаря этим переменам Васильева уже более тридцати лет остается одной из самых запоминающихся и ярких актрис. Она интересна и на сцене, и на экране. Кажется, что ей подвластны любые роли и образы.

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