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Невероятно! Я не поверил своим глазам, когда узнал, какая красотка выступит на ежегодном фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу!

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Нарва-Йыэсуу | ФОТО: Mare Lumera

В этом году мегапопулярный пляжный фестиваль East Beach Fest, который будет проходить уже в четвертый раз в эстонском курортном городе Нарва-Йыэсуу, продлится два дня. Гостей ждут 14 и 15 июля. Портал Limon.ee приглашает всех принять в этом событии активное участие! Билеты уже в продаже в пунктах Piletilevi по выгодным ценам!

Организаторы продолжают подогревать интерес к фестивалю и постоянно объявляют всё новых и новых артистов, которые приедут летом покорять курортный город Нарва-Йыэсуу. Уже сообщено, что там точно выступят: Tommy Cash, Макс Барских, INFINITY, «Комиссар».

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И на днях стало известно, что на East Beach Fest еще выступят: Тамерлан и Алена, «Те100стерон» и «Мохито». Вчера объявили следующего артиста: Kirstina SI.

Кто еще этим летом выступит на East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу? Узнай об этом одним из первых в группе фестиваля EBF или портала Limon в Facebook.

Kristina Si - новый Большой артист лейбла Black Star.

Уникальная манера пения и умение читать рэп, делает ее абсолютно особенным игроком на музыкальном рынке. Ее смело можно отнести к новому поколению артистов, которые сами пишут тексты и пользуются одинаковым уважением как в субкультуре, так и у широкой публики. Сотрудничество лейбла и Кристины началось два года назад с записи совместного трека певицы и артиста лейбл Black Star - Music Hayk.

В тот момент Тимати обратил внимание на молодого артиста и пристально следил за ее карьерой. В начале 2013 года у Кристины вышел сингл "Зима", который окончательно убедил главу Black Star в том, что молодой артист готов к тому, чтобы стать частью лейбла. В марте 2013 года Kristina Si стала артистом лейбла и единственной девушкой на Black Star. Кристина стала частью проекта Black Star Mafia (Тимати, Джиган, Kristina Si, L'One, Mot) и уже поучаствовала в съемках видео на трек "Туса"!

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