Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Российской актрисе поставили страшный диагноз

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Smirnov Vladimir/ITAR-TASS

Елена Бирюкова признается, что почти попрощалась с жизнью. Поэтому рождение второй дочери она до сих пор считает чудом, пишут Dni.

Несколько лет назад все газеты пестрили заголовками: у Екатерины Климовой и Елены Бирюковой один муж на двоих! Ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева не могла не спросить Елену, как она пережила этот период жизни, как реагировала на критику в свой адрес, ведь Катя – близкая подруга Бирюковой. Расспросила Лера свою героиню и о двух бывших мужьях. Елена рассказала, почему не помогает отцу своей старшей дочери, который после перенесенного инсульта прикован к постели.

Сейчас Елена – счастливая мать, но на пути к счастью ей пришлось многое преодолеть. В студии программы "Секрет на миллион" она решилась на откровенное признание. Оказывается, Бирюкова почти попрощалась с жизнью, когда врачи поставили ей страшный диагноз и готовили к операции. Поэтому рождение второй дочери актриса до сих пор считает чудом.

Наверх