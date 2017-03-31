Российской актрисе поставили страшный диагноз

Несколько лет назад все газеты пестрили заголовками: у Екатерины Климовой и Елены Бирюковой один муж на двоих! Ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева не могла не спросить Елену, как она пережила этот период жизни, как реагировала на критику в свой адрес, ведь Катя – близкая подруга Бирюковой. Расспросила Лера свою героиню и о двух бывших мужьях. Елена рассказала, почему не помогает отцу своей старшей дочери, который после перенесенного инсульта прикован к постели.

Сейчас Елена – счастливая мать, но на пути к счастью ей пришлось многое преодолеть. В студии программы "Секрет на миллион" она решилась на откровенное признание. Оказывается, Бирюкова почти попрощалась с жизнью, когда врачи поставили ей страшный диагноз и готовили к операции. Поэтому рождение второй дочери актриса до сих пор считает чудом.